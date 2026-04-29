Que resultados necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

La derrota sobre el final ante Cruzeiro no solo le cortó un invicto de 14 partidos al Boca de Claudio Úbeda, sino que cambió el panorama del equipo en la Copa Libertadores 2026. Y cumplida la primera mitad de la fase de grupos, el "Xeneize" sabe qué resultados necesita para meterse en los octavos de final.

A la espera del partido entre Barcelona y Universidad Católica este miércoles desde las 21 en Guayaquil, el conjunto argentino está segundo en el Grupo D con seis puntos y +3 de diferencia de gol. Con la misma cantidad de unidades y una diferencia menor (+1) se encuentra Cruzeiro, que ocupa el primer lugar porque ganó el duelo entre ambos, primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos.

La Católica tiene tres unidades y, de ganar, igualaría la línea de Boca y de los brasileños mientras que los ecuatorianos, que aún no sumaron, buscarán su primer triunfo para prenderse en la pelea y no quedar relegados tan pronto, un resultado que le caería muy bien a los de Úbeda.

Con este panorama, el "Xeneize" sabe que ganando dos de los tres que le quedan tiene prácticamente asegurada la clasificación. Si suma menos de seis puntos, deberá esperar a que otros resultados lo acompañen. Lo positivo es que dos de los tres partidos los disputará en la Bombonera, estadio donde no pierde por Libertadores desde diciembre del 2020.

Los partidos que le quedan a Boca en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026: