Boca anunció otro paso clave en el proyecto para la ampliación de La Bombonera

En el medio de su buen presente futbolístico, Boca también tiene grandes noticias en el plano institucional y este martes dio a conocer una que alegra a los hinchas.

Mediante un comunicado oficial, el Xeneize confirmó que el proyecto para la ampliación de La Bombonera recibió el visto bueno por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Concretamente, el organismo aprobó la construcción de las cuatro torres de circulación y los puentes peatonales que se instalarán por encima de las vías ubicadas a metros de la entrada principal del estadio.

Gracias a este consentimiento, y el que ya había recibido por parte de la empresa ferroviaria Ferrosur hace tres semanas, el club de la ribera explicó cuál será el último paso antes de comenzar con las obras.

"En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra", indicó la institución.

Estimados socios, socias e hinchas:



Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.



En el día de hoy, el Club recibió la... pic.twitter.com/ZXZbGsIJxq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 28, 2026

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De esta manera, Boca dio otro paso clave hacia un aspecto fundamental en las intenciones de poder aumentar la capacidad de su cancha.