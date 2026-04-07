Boca avanza con el proyecto de la ampliación de La Bombonera: qué falta para la aprobación final

El sueño de la ampliación de la Bombonera sigue más latente que nunca y está cada vez más cerca. Mientras Boca está enfocado en el debut de este martes por la Copa Libertadores, a las oficinas en Brandsen 805 llegó una notificación especial que acerca a la institución al sueño de reformar y agrandar el templo xeneize

Con Juan Román Riquelme a la cabeza, el club de la Ribera tiene un proyecto entre manos para aumentar la capacidad del estadio, una de las grandes problemáticas del club en los últimos años debido a la gran masa societaria que no tiene lugar para alentar en los partidos.

En ese contexto, Boca pidió autorización para iniciar las obras de construcción de cuatro torres con escaleras y ascensores, una etapa clave del proyecto. Para ello, debía recibir el visto bueno de Ferrosur, la empresa que hace uso de las vías que pasan por detrás de la Bombonera.

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Este martes, Ferrosur notificó la aprobación por su lado y dio lugar al siguiente paso: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Se espera ahora la aprobación del organismo estatal, definitiva para el inicio de las obras en la casa del Xeneize.

El comunicado de Ferrosur a Boca

"La empresa Ferrosur notificó este martes a Boca Juniors que el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación de público y puentes peatonales sobre las vías contiguas a la Bombonera, con su respectiva documentación técnica respaldatoria, ingresó formalmente este martes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con su correspondiente número de expediente (EX2026-34794418 - APN-GFTF#CNRT) y que ahora quedan a la espera de novedades de este ente para la aprobación definitiva del proyecto".

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