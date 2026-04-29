Bareiro se disculpó con los hinchas de Boca por su expulsión ante Cruzeiro: "Me toca tragar..."

Se hizo cargo de una situación que condicionó totalmente el partido. Por eso, el delantero de Boca Adam Bareiro les pidió disculpas a los hinchas por su expulsión al final del primer tiempo de la derrota de su equipo ante Cruzeiro 1-0, por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026, y, a través de una historia de Instagram, se mostró arrepentido.

En la publicación que realizó en sus redes una vez que finalizó el encuentro, el delantero paraguayo señaló: "Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis erorres para poder seguir ayudando a mis compañeros".

Bareiro hizo referencia a su expulsión a los 46 del primer tiempo por dos discutibles tarjetas que le aplicó Esteban Ostojich, cuya actuación fue muy cuestionada. La primera fue por un leve contacto sobre Gerson en una pelota aérea y la segunda luego de que, en el intento por aguantar la pelota, le pusiera la mano izquierda en el cuello a Christian, quien exageró su caída.

Lo cierto es que su expulsión condicionó al equipo de Claudio Úbeda, justo cuando parecía empezar a encontrar el dominio del juego tras una primera etapa en la que se metió más que lo que se jugó. Además, su posteo se explica también por el resultado ya que, después de aguantar gran parte del partido en empate, Cruzeiro se encontró con la victoria a los 83 minutos y cortó un invicto de 14 partidos del "Xeneize".