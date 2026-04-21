Los tres clubes que están dispuestos a perder la cabeza por Julián Álvarez

Julián Álvarez vuelve a estar en el centro del mercado europeo y su futuro en Atlético de Madrid es seguido de cerca por tres gigantes del continente como Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain, que ya manifestaron su interés de cara a la temporada 2026/27.

Tras la reciente final de la Copa del Rey perdida ante Real Sociedad por penales -con gol incluido del delantero cordobés en el tiempo regular-, el debate sobre una posible salida volvió a instalarse en España. Según medios locales, los tres clubes interesados atraviesan un gran presente deportivo: Arsenal pelea por la Premier League y sigue en carrera en la UEFA Champions League, donde enfrentará justamente al Atlético en semifinales; PSG lidera la Ligue 1 y también está entre los cuatro mejores de Europa; mientras que Barcelona, pese a sus recientes eliminaciones, se perfila como candidato a quedarse con La Liga.

El club catalán lo considera el heredero ideal de Robert Lewandowski y estaría dispuesto a ofrecer hasta 100 millones de euros por su ficha. En el último mercado, Arsenal ya había presentado una propuesta similar que fue rechazada por la dirigencia del Atlético, que no tiene intenciones de desprenderse de su goleador. En esa línea, el presidente Enrique Cerezo fue contundente: "Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo".

El rendimiento del campeón del mundo respalda el interés que genera en Europa. Desde su llegada al conjunto madrileño acumula 104 partidos, con 48 goles y 17 asistencias, además de actuaciones decisivas ante rivales de peso como Real Madrid y Barcelona en distintas competencias. También dejó su marca en cruces eliminatorios frente a Tottenham Hotspur, Club Brugge e Inter Milan.

Aunque ya disputó su primera final con el Atlético -la reciente definición de Copa del Rey en la que convirtió un gol agónico para forzar los penales-, la derrota ante Real Sociedad dejó una cuenta pendiente. Mientras tanto, su nombre seguirá siendo protagonista en un mercado que promete movimientos fuertes y donde su continuidad en Madrid aún no está garantizada.