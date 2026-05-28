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Los grandes ausentes en la lista de la Selección Argentina que dio Lionel Scaloni para el Mundial 2026

El entrenador dio los 26 nombres que representarán al país en la próxima Copa del Mundo.

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El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 jugadores que representan a la Selección Nacional en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

En ese sentido, son varios los nombres que no asistirán a la cita máxima este año, que sorprendieron por pasado y actualidad.

Entre los principales ausentes aparecen el mediocampista de Real Madrid Franco Mastantuono, el defensor de River Marcos Acuña y el volante ofensivo de Aston Villa Emiliano Buendía.

Paulo Dybala, uno de los grandes ausentes.
Paulo Dybala, uno de los grandes ausentes.

Tampoco está el europibe Alejandro Garnacho, que jugó poco este año en el Chelsea de Inglaterra, el joven volante de la Roma Matías Soulé, ni Gianluca Prestianni, del Benfica de Portugal, condicionado por la sanción de dos fechas que tiene por racismo.

De los campeones del mundo en 2022 tampoco están Ángel Correa, Guido Rodríguez, Paulo Dybala, Germán Pezzella y Juan Foyth (en el último caso por lesión).

Además, tampoco está Ángel Di María de Rosario Central, después de renunciar a la Selección dos años atrás.

Otras ausencias en la Selección Argentina

Tampoco aparecen en la lista Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra), Agustín Giay (Palmeiras de Brasil), Nicolás Capaldo (Hamburgo de Alemania).

También se quedaron afuera el delantero Santiago Castro y Máxico Perrone, de la Serie A.

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