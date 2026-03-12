En la victoria del Aston Villa ante el Lille, el Dibu Martínez tuvo un hostil recibimiento de los hinchas franceses
El Dibu Martínez salió a entrar en calor y fue insultado por todos los franceses presentes en el estadio del Lille.
El Dibu Martínez se reencontró con Lille por la ida de los octavos de final de la Europa League, dos años después de haberlo eliminado de la Conference League y poco más de tres años después de haberle ganado la final del Mundial a Francia con la Selección Argentina.
A falta de menos de una hora para el compienzo del partido, el arquero salió a hacer la entrada en calor y la reacción de los hinchas fue contundente.
Toda la parcialidad local silbó al argentino, mientras se dirigía hacia uno de los arcos del Estadio Pierre-Mauroy.
Además, varios le hicieron la señal de "f*ck you" al Dibu a la par de propinarle insultos. Incluso uno de ellos le dedicó un cartel que decía: "Martínez, you are not welcome (Martínez, no sos bienvenido)".
Finalmente, el Aston Villa venció al equipo francés por 1 a 0 con el gol de Ollie Watkins a los 61 minutos del segundo tiempo.