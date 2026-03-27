"La vida me debe...": el emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras la rotura de ligamentos que lo dejó afuera de la Selección Argentina

Por primera vez en su carrera, Joaquín Panichelli estaba viviendo el sueño de ser citado de la Selección Argentina. Sin embargo, una rotura de ligamentos cruzados lo dejó afuera, no solo de los amistosos ante Mauritania y Zambia, sino también de la lucha por ir al Mundial 2026.

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En ese marco, y después de algunas horas desde que se confirmó el parte médico, el delantero cordobés rompió el silencio con un emotivo posteo en redes sociales.

"A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que, si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie", comenzó.

Si bien ya había pasado por esto hace dos años cuando militaba en Alavés, el atacante de 23 años calificó este como uno de los momentos "más duros" de su vida.

"Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie", aseguró.

Pero más allá de la tristeza, la figura de Racing de Estrasburgo expuso que, una vez más, trabajará para regresar e indicó que la vida le debe "sueños por cumplir".

"Por suerte, jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo y obtener el premio al final", prosiguió en su cuenta de Instagram.

Y cerró: "La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar, como siempre hice. A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño".

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Cabe recordar que el actual goleador de la Ligue 1 tendrá, como mínimo, seis meses de recuperación y se ausentará por el resto de la temporada en Europa.