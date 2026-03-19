Festejo de Selección: Valentín Barco le dio la clasificación a Racing de Estrasburgo a los cuartos de final de la Conference League

Valentín Barco reafirmó su gran presente en el fútbol europeo con un gol para la clasificación de Racing de Estrasburgo a los cuartos de final de la Conference League, donde se medirá con Mainz 05.

El ex lateral devenido en mediocampista anotó un día después de haber sido citado a la Selección Argentina el 1-1 frente a HNK Rijeka en el Stade de la Meinau y su equipo se quedó con la serie con un 3-2 global.

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El surgido en Boca llegó hasta el área chica a falta de veinte minutos para recibir el pase de Nanasi y logró girar para sacar un remate de zurda y cruzado que igualó el encuentro.

¡¡EL COLO APARECIÓ COMO UN GOLEADOR!! Barco entró al área y definió para poner el 1-1 de Estrasburgo (3-2 global) vs. Rijeka en la #ConferenceLeague.



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Fuerte impacto en Boca por el gigante mundial que quiere quedarse con Valentín Barco

Hay que destacar también que Racing de Estrasburgo contó entre los titulares con Joaquín Panichelli, quien se quedó fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni, ya que el entrenador argentino se inclinó por el Flaco López.











