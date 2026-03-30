Valentín Barco volverá a jugar en La Bombonera tras más de dos años

La Selección Argentina recibirá a Zambia este martes, en La Bombonera, por el último amistoso en el país para ver a Lionel Messi en la previa del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El último campeón del mundo viene de vencer 2 a 1 Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz, en un partido flojo de los comandados por Lionel Scaloni.

Uno de las cuestiones que podría darse contra Zambia, según se pudo observar en los entrenamientos de la Scaloneta, es la presencia de Valentín Barco nuevamente en la cancha de Boca Juniors a dos años de irse de la institución.

Barco por aquel entonces fue una de las figuras del Boca subcampeón de la Copa Libertadores y Juan Román Riquelme le habría ofrecido una renovación con un aumento de sueldo, pero el defensor decidió abandonar el club tras la oferta del Brighton de la Premier League de Inglaterra que estuvo dispuesto a abonar su cláusula de recisión de 10 millones de euros.

"Estoy muy contento de volver otra vez y ansioso por volver a jugar ahí, que es mi casa", afirmó el oriundo de de 25 de Mayo quien jugó un total de 17 partidos en el Alberto J. Armando y anotó apenas 2 goles aunque en ese entonces jugaba como lateral izquierdo y no como mediocampista como lo está haciendo en la actualidad.

Valentín Barco encontró su lugar en el mundo en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, tras un pobre paso por el Sevilla de España.