Enzo Fernández, recargado: la vuelta a River, su guiño al Real Madrid y un pedido de disculpas a Boca

Se viene el partido de la Selección Argentina ante Zambia y Enzo Fernández, autor del primer gol en la opaca victoria sobre Mauritania, respondió sobre varias cuestiones, como ser sus ganas de volver a jugar en River, el guiño que le hizo al Real Madrid y su comentario sobre el estado del campo de juego de la Bombonera, el que muchos tomaron como una chicana hacia Boca.

"Quiero volver y quiero volver bien, estando bien", manifestó el mediocampista en una entrevista con Marcos Giles en Kick, cuando se le preguntó sobre si tenía pensado volver a jugar en el "Millonario" en algún momento de su carrera.

Además, Enzo Fernández le hizo un guiño al Real Madrid sin manfestar abiertamente su deseo de ponerse la camiseta del "Merengue": "Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Obvio que viviría. Jugaría donde Dios quiera".

Para concluir, se refirió a su crítica al campo de juego de la Bombonera, la que muchos tomaron como una chicana hacia los hinchas de Boca. "Post partido había leído. Recibí mensajes, de todo. Lo vi. No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. Mis valores no son esos, de critiar", expresó.

"Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto y menos tener un comentario con mala intención. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo. Pido discuplas, no soy así", cerró Enzo Fernández.