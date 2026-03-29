Zambia se tiene fe ante la Selección Argentina: "No corren"

Después de haber visto el papel que hizo Mauritania en la derrota por 2 a 1 ante la Selección Argentina el viernes pasado, Zambia se ilusiona con dar la sorpresa en el amistoso de este martes.

En díalogo con la página oficial Football Association of Zambia (FAZ), el delantero Kingstone Mutandwa se esperanzó con poder lograr un buen resultado: "Vimos el partido frente a Mauritania. Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar".

"De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%", agregó.

A su vez, el atacante Chanka Zimba mostró el mismo entusiasmo que su compañero y advirtió: "Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...".

Zambia atraviesa un momento adverso, con siete encuentros sin victorias desde el último triunfo ante Tanzania por Eliminatorias.