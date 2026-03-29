Tottenham echó a Tudor en plena crisis: el equipo de "Cuti" Romero pelea por no descender

El Tottenham Hotspur atraviesa uno de sus momentos más críticos en la Premier League y decidió cortar por lo sano, ya que despidió a Igor Tudor tras apenas 44 días en el cargo. El equipo donde milita Cristian Romero se juega la permanencia y ya busca reemplazante.

El croata había llegado como solución de emergencia luego de la salida de Thomas Frank, con el objetivo de encauzar el cierre de temporada. Sin embargo, los resultados no acompañaron: en siete partidos dirigidos, apenas consiguió una victoria, un empate y cinco derrotas.

Confirmamos que, de mutuo acuerdo, el entrenador Igor Tudor deja el club. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos como entrenador de porteros y preparador físico.



Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas... pic.twitter.com/0EvFA5V2BO — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) March 29, 2026

El único triunfo fue ante el Atlético de Madrid por 3-2, resultado que no alcanzó para evitar la eliminación en los octavos de final de la UEFA Champions League, tras la dura caída 5-2 en la ida.

En la Premier League, el panorama fue aún más preocupante: derrotas frente a Arsenal, Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest, además de un empate ante Liverpool. La última caída, un contundente 0-3 frente al Forest, dejó al equipo con apenas un punto de margen sobre la zona de descenso y precipitó la decisión de la dirigencia.

Con siete fechas por delante y la permanencia en juego, el Tottenham ya analiza alternativas para el banco. Los principales candidatos son Roberto De Zerbi y Sean Dyche, dos perfiles con experiencia en contextos complejos dentro del fútbol inglés.

En el comunicado oficial, el club también hizo mención al difícil momento personal que atraviesa Tudor, quien recientemente sufrió el fallecimiento de su padre tras la derrota ante Nottingham Forest.