Pese a estar a un paso del Chelsea, el Colo Barco sueña con su vuelta a Boca: cómo podría incidir Leandro Paredes

El Colo Barco la rompe en el Racing de Estrasburgo, tuvo su oportunidad de volver a la Selección Argentina y la aprovechó con un gol, y en su vuelta al Viejo Continente, se encontró con su transferencia al Chelsea.

Y mientras sueña y lucha por un lugar en el elenco Albiceleste para jugar el Mundial 2026, el polifuncional futbolista no se olvida de su paso por Boca.

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Poco más de dos años pasaron recién desde que el zurdo, de 21 años, abandonó el club que lo vio nacer para mudarse al Brighton de Inglaterra y, sin embargo, no se olvidó del Xeneize. Es que el Colo reconoció que tiene una deuda pendiente con el elenco boquense. "Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías, ya sea con títulos que no pude darles antes de irme, pero espero que en un futuro sí", aseguró.

Y para ilusionar a los hinchas, Colo agregó que "quiero estar bien físicamente para devolverle a la gente todo lo que me brindó. Si vuelvo a Argentina es sí o sí a Boca", apuntó en una charla con el Pollo Álvarez.

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A todo esto, el lateral devenido en mediocampista jugará desde mitad de año en Chelsea, donde firmará contrato hasta 2031. Para cuando finalice el vínculo con el club inglés, Barco tendrá 27 años.

Para fundamentar su intención de volver a Boca, Valentín contó una vieja charla que tuvo con Leandro Paredes. "Le pedí después del último Superclásico (ganó Boca 2-0) que me guarde la ‘5' y él me dijo que me la va a guardar, así que la esperamos", confesó.

De esta manera, si Barco desea pegar la vuelta a Argentina una vez que finalice su contrato con Chelsea, se encontraría con un Paredes, de 37 años, que por ahora tiene contrato hasta finales de 2028.