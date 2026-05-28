Horóscopo: los 4 signos que podrían tener discusiones en su trabajo a comienzos de junio

El comienzo de junio mueve el destino profesional de varios signos del horóscopo y genera un clima cargado de tensión, competencia y diferencias de criterio. La astrología marca días donde la impulsividad puede provocar discusiones innecesarias, especialmente en espacios laborales y vínculos con colegas o superiores. Mientras hay signos que se verán más afectados por el ingreso de la Luna en Leo y hay signos que podrían reencontrarse con alguien de su pasado, cuatro energías sentirán más presión en el trabajo y deberán manejar mejor sus reacciones.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries, tu paciencia estará bastante limitada durante los primeros días de junio y cualquier comentario puede hacerte reaccionar de más. En el trabajo podrían aparecer diferencias con compañeros o personas de autoridad por temas vinculados a decisiones y responsabilidades. El desafío pasa por no actuar impulsivamente. Antes de responder en caliente, intentá ordenar ideas y escuchar otras opiniones. Frenar la ansiedad te ayuda a evitar conflictos mayores.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación se vuelve un terreno sensible para vos y existe riesgo de malos entendidos en reuniones, chats o conversaciones laborales. Géminis, podrías sentir que ciertas personas buscan provocarte o cuestionar tus ideas. No respondas desde el enojo ni entres en discusiones innecesarias. Explicar tus puntos con claridad y evitar comentarios irónicos será fundamental para mantener equilibrio en el ambiente de trabajo.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu necesidad de reconocimiento puede chocar con actitudes competitivas de personas cercanas en el ámbito laboral. Durante estos días, cualquier situación donde sientas falta de valoración puede generar tensión o discusiones. Leo, el orgullo será tu mayor desafío. No todo ataque es personal y bajar la intensidad emocional te ayudará a resolver conflictos sin romper vínculos importantes para tu crecimiento profesional.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Junio arranca con mucha intensidad emocional y eso impacta directo en tu forma de relacionarte en el trabajo. Escorpio, podrías reaccionar con desconfianza frente a comentarios o actitudes ambiguas de colegas. Evitá acumular bronca o responder desde el resentimiento. Hablar de manera directa, pero sin agresividad, será clave para evitar enfrentamientos innecesarios. Elegir tus batallas también forma parte de cuidar tu energía.