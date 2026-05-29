Andrea Del Boca se peleó con Tati Luna para defender a Nenu en "Gran Hermano": "Con la salud no se jode..."

Andrea Del Boca explotó en plena gala de "Gran Hermano Generación Dorada". Tras regresar al reality luego de su problema de salud, su vuelta ya genera muchas polémicas dentro de la casa, y, en una semana con una placa de nominación que dejó a todos tensos, el clima es espeso. La actriz denunció que Tati Luna agarró galletitas del canasto de comida para celíacos y se las convidó a otra participante.

La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" en Telefe vivió una noche para el infarto. El conflicto estalló cuando Andrea Del Boca pidió la palabra, visiblemente temblorosa. "Primero agradezco a 'Gran Hermano' por la contención que siempre nos da y a la producción también con respecto a la salud. Pero hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca", arrancó.

Y soltó la bomba: "Sabiendo que tanto Nenu como yo tenemos una condición, una enfermedad, o como quieran llamarle, pero que no podemos comer gluten porque nos hace mal, y esto lo sabe la producción y lo dijimos y así fue aceptado para que entráramos". Andrea explicó que ella y Nenu usan un canasto especial para separar la comida sin TACC.

No por mezquindad, aclaró, sino para evitar la contaminación cruzada. "Hoy yo me entero que hubo un episodio donde Tati Luna fue, agarró un paquete de galletitas, que son galletitas de celíacos, de arroz. No solamente ella comió, sino que también se lo convidó a Luana", denunció.

Lo que más indignó a la actriz fue la respuesta de Tati cuando la encararon: "Dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo". Y recordó un intercambio brutal: "Cuando le dije 'ojalá que nunca te pase', me respondió que yo era una resentida. Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado. Y esto también quiero que sea un mensaje para la gente en general, que con la salud no se jode. No es un juego".

Santiago del Moro, conductor del programa, le dio la chance a Tati Luna para que se defienda. La participante no se achicó. "Todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas, así con estas palabras. Entonces, cuando dije: 'No me comí medio paquete de galletas, me comí dos galletas', todo el mundo empezó a gritar. Entonces, como soy una persona y cuando vienen 23 personas a increparte y a gritarte, exploté realmente", justificó.

Tati insistió que nunca actuó con mala intención: "Piensan que yo o cualquiera de los que estamos acá puede tener la intencionalidad de dañar, de hacerle ese daño a otra persona. Realmente no fue intencional. Jamás haría un daño ni juego con una situación así".

Explicó que abrió el cajón, el paquete estaba abierto, agarró dos galletas y cuando las mordió se dio cuenta que no tenían sal. "Cuando la mordí me di cuenta que no tenía sal y, justo, Luana me pregunta: '¿Qué estás comiendo?'", relató.

Nenu López saltó entonces con los tapones de punta. "Errores comete todo el mundo, eso lo sabemos todos. Lo que me parece feo es que le dimos la oportunidad de hablar y pedir perdón fuera del vivo y ahora cuando estás vos, obviamente quiere dar pena y decir que no sabía, pero cuando le dimos la posibilidad de hablar, están los clips que empezó a decir: 'Nadie se muere por comerse unas galletitas' y se va caminando enojada", largó.

Nenu también recordó su propia experiencia en la casa: "La fuimos a buscar, le faltó el respeto a Andrea, le empezó a decir que era una resentida, cuando solamente le estaba diciendo: 'Te deseo que nunca tengas una enfermedad y seas apartada', porque básicamente yo hice una prueba de líder donde estuve enganchada 24 horas con todos para que ellos puedan comer también fideos y otras cosas que yo no como".

"Y yo nunca les dije nada, porque es parte del juego y me parece perfecto y yo no voy a jugar con la comida, pero que no jueguen con una enfermedad, porque me parece un tema superdelicado", cerró.

Este cruce en "Gran Hermano" no es una pelea más por una galletita. Detrás del escándalo televisivo asoma una conversación seria y necesaria sobre la convivencia con enfermedades invisibles. La celiaquía no es una simple "intolerancia" que se soluciona con una pastilla.

Comer gluten para una persona celíaca puede significar días de malestar, lesiones en el intestino y complicaciones a largo plazo. Andrea Del Boca lo resumió con una frase lapidaria: "Con la salud no se jode".

La defensa de Tati Luna, por otro lado, tampoco carece de lógica. En un contexto de encierro, con 24 personas compartiendo espacios reducidos y una heladera común, los errores de convivencia son moneda corriente. Ella misma ofreció someterse a las consecuencias si la producción consideraba que hubo intencionalidad. Pero ahí está el nudo del problema: la intencionalidad no siempre importa. El daño, cuando se toca la salud de otro, existe más allá de las buenas o malas intenciones.