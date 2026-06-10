"MasterChef Celebrity": buscan nuevos jurados y peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui

Después de la gran final que consagró a Ian Lucas como ganador, "MasterChef Argentina" atraviesa uno de los momentos más delicados desde su debut. Lo que comenzó como una serie de especulaciones sobre el futuro del histórico jurado tomó fuerza en las últimas horas, luego de que trascendiera que la producción ya estaría realizando una búsqueda de nuevos especialistas para integrar el panel de la próxima edición.

Según reveló Juan Etchegoyen en su ciclo "Mitre Live", Telefe y la productora Box Fish ya trabajan en el regreso de "MasterChef Celebrity", nuevamente con Wanda Nara al frente de la conducción. Sin embargo, la gran incógnita pasa por el equipo de especialistas que evaluará a los participantes tras la salida confirmada de Donato de Santis.

"Quiero contarles que Telefe y Box Fish ya están trabajando en la vuelta de Masterchef Celebrity. Se vienen cambios en el programa y a esta hora peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui porque todavía no los han llamado", aseguró el periodista, sorprendiendo a los fanáticos del formato.

La información no terminó ahí. De acuerdo con Etchegoyen, ya fue convocado una audición de reconocidas figuras del mundo gastronómico para competir por un lugar en el reality. "Y no solo eso sino que ya han convocado a un casting de jurados importantes de la gastronomía que competirán por un lugar en el ciclo que conducirá Wanda Nara", sostuvo.

Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular fueron jurados de "MasterChef Celebrity".

Además, detalló que las pruebas se realizarían los próximos 18 y 19 de julio y que la nueva temporada podría debutar en septiembre. Entre los nombres que surgieron aparecen Mauricio Asta, Dolli Yrigoyen y Maru Botana, aunque algunas de las figuras mencionadas habrían negado haber recibido un llamado formal por parte del canal.

Mientras tanto, el futuro de Betular y Martitegui sigue envuelto en incertidumbre. "Hablé con gente de Telefe que me dice que se busca reemplazo para Donato de Santis pero todavía a mí ni Damián ni Germán me confirman que los llamaron. ¿No será que cambia el jurado?", planteó Etchegoyen. Por ahora, el hermetismo es total y la expectativa crece entre los seguidores del exitoso certamen culinario.