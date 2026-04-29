Confirmado: Nico Vázquez conducirá Popstars y el reality de Telefe vuelve totalmente renovado

El regreso de Popstars ya empezó a despertar nostalgia y entusiasmo. Después de años fuera de pantalla, el emblemático reality musical volverá a Telefe con una apuesta renovada y una novedad que marca un antes y un después en la historia del formato: Nico Vázquez será el conductor.

La confirmación terminó con semanas de especulaciones y posiciona al actor al frente de una de las grandes apuestas del canal para su nueva programación. Con una popularidad consolidada en el último tiempo y un fuerte vínculo con el público, Vázquez asume este desafío en uno de los mejores momentos de su carrera.

Un cambio histórico para el reality

La nueva versión tendrá una modificación inédita: será la primera vez que Popstars contará con un conductor en pantalla.

En sus ediciones originales, el programa avanzaba con una voz en off como guía narrativa. Ahora, la presencia del actor cambiará esa lógica y aportará una impronta más cercana, emocional y dinámica.

En el primer adelanto difundido por el canal, el artista dejó ver el espíritu del ciclo: acompañar a las participantes en una experiencia que puede cambiarles la vida.

La búsqueda de una nueva banda femenina

La esencia del programa seguirá intacta, aunque con una mirada actualizada: encontrar a la próxima gran banda femenina del país.

La premisa conecta con el legado que convirtió a Popstars en un fenómeno, luego de impulsar proyectos como Bandana y Mambrú, dos nombres emblemáticos del pop argentino.

Según adelantó Vázquez, la nueva edición combinará pasión, emoción y relatos de esfuerzo detrás del sueño artístico.

Una apuesta renovada con sello propio

El actor también expresó su entusiasmo por volver a Telefe en este proyecto junto a Gustavo Yankelevich y RGB Entertainment, responsables de esta nueva etapa.

La intención es recuperar la esencia del formato, pero con una narrativa contemporánea, nuevas historias y una puesta acorde a los tiempos actuales.

Ese equilibrio entre nostalgia y renovación aparece como una de las grandes claves del proyecto.

Por qué Nico Vázquez puede ser una pieza clave

Más allá de su carrera como actor, Vázquez ya tuvo experiencias como conductor en grandes eventos televisivos, un recorrido que potencia este nuevo rol.

Pero además hay un componente que entusiasma a los seguidores del formato: su cercanía con el público y su perfil emocional parecen encajar naturalmente con un reality construido sobre sueños, desafíos y transformación.

Y eso puede ser central para volver a convertir a Popstars en fenómeno.

Cuándo podría estrenarse el reality

Hasta el momento, Telefe no anunció una fecha oficial para el debut, aunque crecen las versiones que ubican su estreno tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada.

Mientras tanto, el primer avance ya reactivó la expectativa por uno de los programas más recordados de la televisión argentina.

El regreso de un clásico con nueva energía

Con formato renovado, una búsqueda ambiciosa y Nico Vázquez como gran apuesta, Popstars se prepara para escribir un nuevo capítulo.

La incógnita ahora es si esta versión logrará repetir el fenómeno que marcó a toda una generación. Por lo pronto, el regreso ya empezó a dar que hablar.