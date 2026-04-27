Nicolás Btesh abre una nueva etapa con "Asuntos Pendientes", su disco más personal

Hay artistas que durante años moldean discos ajenos antes de dar un paso hacia su propia voz.

Ese parece ser el punto de partida de Nicolás Btesh en "Asuntos Pendientes", un álbum que no solo inaugura un nuevo trabajo discográfico: también señala una nueva etapa artística.

Reconocido como productor, músico e ingeniero de mezcla dentro de la escena argentina, Btesh construyó un recorrido ligado a proyectos fundamentales del indie y el rock local. Trabajó junto a Conociendo Rusia, El Zar, Ainda, Indios y Jaze, entre otros.

Pero en este disco el foco cambia: ya no se trata de potenciar la obra de otros, sino de asumir el centro de su propio universo creativo.

"Asuntos Pendientes", un disco que nació desde tocar en banda

En 2025 tomó forma Los Asuntos Pendientes, banda integrada por Nicolás Btesh, Tatito Selzer y Bruno Dante Ferro, y desde ese núcleo empezó a construirse el álbum.

Más que un proyecto paralelo, aparece como una vuelta a un modo de hacer canciones desde el encuentro, el ensayo y la dinámica colectiva.

Tras adelantar "Mucha suerte", "Dispuesto a morir" y "Mariposas en el mar", el lanzamiento completo permite entrar en un universo sonoro que venía insinuándose canción tras canción.

Un sonido con raíces clásicas y espíritu de banda

Hay una decisión estética que atraviesa el disco: volver a una lógica orgánica.

Gran parte del álbum fue grabado en vivo y en cinta, con los músicos tocando juntos en sala, recuperando una forma tradicional de registro que hoy tiene algo casi contracultural.

Ese pulso se traduce en canciones atravesadas por un ADN rockero que dialoga con nombres como Pescado Rabioso, Dire Straits, The Rolling Stones y Los Ratones Paranoicos.

Influencias que aparecen sin volverse cita, integradas en una identidad propia.

Un disco construido desde el oficio y la canción

Grabado entre El Attic y Estudio El Mar, el álbum fue producido y mezclado por el propio Btesh y masterizado por Francisco Holzmann.

También suma colaboraciones que expanden su paleta sonora, con aportes de Germán Wiedemar, Federico Pellegrini, Juan Luqui, Joaquín Vitola, Marina Claypole y Joaquín Carámbula, entre otros.

Pero incluso con ese entramado colectivo, el disco mantiene una dirección clara: canciones al frente.

Una nueva etapa para un nombre clave de la escena argentina

Durante años, Nicolás Btesh fue una figura central detrás de proyectos decisivos de la música argentina reciente.

Con "Asuntos Pendientes" cambia el eje.

El productor se convierte en protagonista y ese movimiento tiene algo de declaración artística.

No como ruptura con su historia, sino como expansión natural de un recorrido.

Un debut que funciona como manifiesto

Más que una carta de presentación, "Asuntos Pendientes" suena como un manifiesto de identidad.

Hay canciones, hay banda, hay búsqueda y hay una decisión muy clara de poner el cuerpo en primer plano.

Después de años acompañando el desarrollo de otros artistas, Nicolás Btesh firma un disco que lo muestra en otro lugar.

Uno que, lejos de cerrar asuntos pendientes, parece abrir nuevos caminos.