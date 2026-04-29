Ramma anuncia el show más importante de su carrera en Buenos Aires

El ascenso de Ramma ya dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los fenómenos más potentes de la nueva escena argentina.

Con una identidad sonora propia, una proyección internacional en expansión y una evolución artística que no se detiene, el músico atraviesa un momento decisivo.

En ese contexto, confirmó un nuevo hito: el 8 de mayo llegará al Estadio Malvinas Argentinas con un show que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Ramma apuesta a un salto histórico en vivo

La presentación en Buenos Aires será mucho más que un recital. Será la puesta en escena oficial de "RV", su nuevo proyecto artístico, en un formato pensado para amplificar toda su dimensión conceptual y sonora.

Con apenas 21 años, Ramma logró construir un camino singular dentro de la música urbana, fusionando trap, R&B, rock y balada en una propuesta que rompe moldes.

Ese recorrido tendrá ahora uno de sus capítulos más ambiciosos en el Malvinas Argentinas, escenario elegido para un show que busca consolidar su crecimiento.

Ramma en el Estadio Malvinas Argentinas

De revelación a fenómeno de la nueva generación

El presente del artista llega impulsado por una serie de hitos que lo posicionaron como una de las grandes apuestas de la escena.

Su álbum "INMORTAL" logró impacto global y reforzó el perfil internacional de un artista que además fue elegido por Bad Bunny para abrir sus shows en River, un espaldarazo que aceleró todavía más su proyección.

A eso se sumó su selección como único argentino en Spotify RADAR 2025, confirmando que el fenómeno ya trasciende fronteras.

Un show que recorrerá todas sus etapas

La presentación repasará la trilogía conceptual formada por Incrédulo, Intrépido e Inmortal, además del universo de RV, en un formato potenciado por banda en vivo y una propuesta escénica de alto impacto.

Todo apunta a un show donde convivirán la potencia urbana, la sensibilidad melódica y esa impronta experimental que distingue a Ramma.

La expectativa crece porque no será solo un repaso de hits: promete ser una experiencia pensada como manifiesto artístico.

Un artista que expande su alcance dentro y fuera del país

En los últimos meses, Ramma consolidó una expansión notable. Desde performances innovadoras en Buenos Aires hasta shows agotados en España y su próximo desembarco en México, su recorrido muestra una proyección cada vez más amplia.

También llamó la atención su capacidad para dialogar con distintas generaciones, incluso reversionando clásicos del rock argentino y acercándolos a nuevos públicos.

Esa versatilidad es una de las claves de un fenómeno que no deja de crecer.

El Malvinas como punto de inflexión

El show del 8 de mayo aparece como un momento bisagra. Un paso grande para un artista que viene escalando rápido, pero con una propuesta sólida detrás.

Con millones de reproducciones, reconocimiento internacional y una identidad cada vez más definida, Ramma se prepara para convertir este recital en una declaración de presente y futuro.

Y si algo deja claro este anuncio es que el nuevo fenómeno de la escena ya juega en las grandes ligas.