Los Pericos presentan "Sesiones Inmortales" y anuncian gira con show en el Gran Rex

Los Pericos vuelven a escena con una propuesta que combina intimidad, historia y nuevas lecturas de su música. La banda estrenó el primer episodio de Sesiones Inmortales, una serie de videos acústicos que reversiona las diez canciones de su disco Inmortal.

El proyecto fue grabado en su propio estudio, Robledo Sound Machine, un espacio cargado de identidad donde conviven recuerdos, premios y objetos que reflejan su trayectoria. En ese entorno, el grupo montó un set especial en el living del estudio, generando una atmósfera cercana y emocional que atraviesa cada interpretación.

Los Pericos reversionan su disco Inmortal en formato acústico con una propuesta íntima y audiovisual

El primer episodio está centrado en "Corazón Cristal", y marca el inicio de este recorrido audiovisual que continuará con estrenos semanales: cada jueves a las 19 hs se publicará una nueva sesión a través de YouTube y Spotify Videos, siguiendo el orden original del álbum.

Con este formato acústico, Sesiones Inmortales propone redescubrir las canciones desde otro lugar, poniendo el foco en la esencia de las composiciones y reforzando el vínculo directo con el público.

La banda llevará esta nueva etapa a los escenarios con una gira que incluye un show en el Teatro Gran Rex

Además del lanzamiento, la banda confirmó la primera parte de la gira de presentación del disco, con fechas en México, Colombia y Argentina. Entre ellas, se destaca un show clave el próximo 22 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde llevarán este nuevo capítulo de su carrera a uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El recorrido también incluirá presentaciones en Córdoba, Rosario y distintas ciudades de Latinoamérica, consolidando una nueva etapa que conecta el presente creativo de la banda con su legado.