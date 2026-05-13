Los Totora estrenó un nuevo episodio de "Club Totora" con música, invitados y una juntada sin filtros

En el año en el que celebran sus 25 años de trayectoria, Los Totora continúa expandiendo su universo creativo con el estreno del tercer episodio de Club Totora, el ciclo que combina música en vivo, charlas relajadas, humor y el espíritu de una verdadera juntada entre amigos.

En esta nueva entrega, la banda integrada por Juan Ignacio Giorgetti, Santiago Giorgetti, Nicolás Giorgetti y Juan Manuel Quieto recibió a grandes invitados de distintos mundos artísticos y mediáticos, entre ellos Santiago Aysine, Flor Álvarez, Francisco Lago -más conocido como Fran Charco- y el dúo Roze, integrado por Rocco Gang y Treze YT, además de Martín Reich, Julieta Navarro y Julieta Savioli.

Los Totora estrenó un nuevo episodio de Club Totora, su ciclo donde la música, el humor y la amistad son protagonistas

"Esto no es un programa de televisión, es una juntada entre amigos", fue una de las frases que marcó el espíritu del encuentro, donde las anécdotas, las confesiones, el humor y la música fluyeron de manera natural alrededor de una mesa compartida.

El proyecto, desarrollado junto a Warner Music e Infobae, apuesta por un formato fresco y espontáneo, alejándose de la entrevista tradicional para crear un espacio donde la camaradería y la música son protagonistas.

En este tercer episodio, el cruce de géneros y generaciones dio lugar a interpretaciones especiales como "Un día sin ti" junto a Santiago Aysine, "Sin documentos" con Francisco Lago, "Tu cárcel" junto a Flor Álvarez y una versión de "Locura automática" junto a Roze.

Santiago Aysine, Flor Álvarez, Francisco Lago y Roze fueron parte de esta nueva juntada musical de Club Totora

Además del estreno audiovisual, las canciones del episodio también ya están disponibles en Spotify como singles oficiales, ampliando la experiencia de Club Totora a las plataformas digitales.

Con cada nuevo capítulo, Los Totora reafirma una identidad construida alrededor de la música, la amistad y la celebración, transformando una simple juntada en una experiencia artística que conecta con distintas generaciones.