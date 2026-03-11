Menú
Maxi López define cuándo será su mudanza con Daniela Christiansson en Argentina: los detalles

Según La Pavada de Diario Crónica, el exfutbolista ya tiene la casa en la que se instalará con su esposa e hijos menores. Ahora solo resta decidir si será antes o después del Mundial 2026, que lo tendrá con mucho trabajo.

El paso de Maxi López por "MasterChef Celebrity" (Telefe) le abrieron las puertas a muchas propuestas y proyectos laborales en Argentina. Por tal motivo, el exfutbolista anda con un pie en el país y otro en Suiza. En ese sentido, se supo que el exmarido de Wanda Nara define cuándo se mudará a Buenos Aires con Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando.

Según La Pavada de Diario Crónica, estrenó Maxi López "Andá pa' allá" en el stream de Telefé y la rompió. Con la casa ya alquilada en Nordelta, ahora evalúan junto a su esposa, Daniela, si se mudan antes o después del Mundial, al que Maxi debe viajar en junio. 

Por eso, Christiansson y los chicos estarían viajando acompañados por los padres de ella (los suegros de Maxi), para no dejarla sola aquí.

Maxi López junto a su esposa e hijos en Suiza. (Instagram/@officialmaxilopez).
Respecto a su participación en "MasterChef Celebrity", Maxi López es uno de los semifinalistas del reality culinario. Lo acompañan Ian Lucas, Turco Husaín, Marixa Balli, Emilia Attias, Sofía "La Reini" Gonet.

