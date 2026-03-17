Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson en "MasterChef Celebrity": "Soy testigo de..."

En "MasterChef Celebrity", uno de los hechos más destacados fue la historia de amor entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Ella siempre negó cualquier tipo de acercamiento, pero Ian rompió el silencio con un descargo lapidario, casi al mismo tiempo en el que se filtraran fotos donde aparecen besándose apasionadamente. Luego, Evangelina salió a hablar y fue letal contra el influencer, por lo que Lucas habría quedado muy dolido. En el programa del lunes del reality culinario, Wanda Nara confirmó que Ian se enamoró de Evangelina, poniéndole punto final al escándalo.

Todo ocurrió en plena gala de eliminación, cuando Wanda, fiel a su estilo frontal y sin filtros, decidió blanquear lo que muchos sospechaban pero nadie se animaba a confirmar. "Llegaste hasta acá, impresionante. Soy testigo de tantas cosas acá adentro... Te peleaste, te amigaste, te enamoraste, te superaste", lanzó la conductora, mirando fijo a Ian y marcando el tono de lo que vendría después. Las palabras de Wanda resonaron fuerte en el estudio y en las casas de los televidentes, que inmediatamente asociaron el "te enamoraste" con la modelo.

Pero la conductora fue por más y no dudó en exponer lo que vio de cerca durante las grabaciones. "Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro que la verdadque por momentos, a veces quería chaparme el salero", afirmó sin rodeos, dejando en claro que el vínculo entre Ian y Evangelina no era un simple rumor de los medios ni un invento de la producción para generar rating. La confirmación llegó justo en el momento en que el joven se despedía del certamen, lo que hizo que la escena fuera todavía más emotiva y, para algunos, incómoda.

Las fotos de Evangelina Anderson a los besos con Ian Lucas.

Incluso, Wanda describió la intensidad del acercamiento entre ambos con una frase que no pasó desapercibida y se volvió viral en cuestión de minutos. "Era como que se vivía fuego, más fuego que otra cosa", soltó la rubia, terminando de confirmar que lo que ocurría entre ellos tenía una carga emocional y pasional muy evidente, lejos de la simple amistad que Evangelina intentó instalar en sus declaraciones públicas. Esa imagen de fuego encendió aún más las versiones sobre lo que realmente pasó entre los participantes.

"¿Y después...?", preguntó Wanda a Ian, esperando que le responda sobre el final de ese romance. "Cosas de la vida...", dijo, entre risas, y muy nervioso el influencer. "Todo quedó acá", sostuvo Wanda, dando a entender que el amor solo se encendió entre las hornallas de MasterChef. "¿Va a venir a verte en la final la otra protagonista de la historia de amor?", insistió la conductora, aunque la respuesta del semifinalista fue que solo iría su abuela.

La revelación tomó mayor fuerza porque, hasta ese momento, ninguno de los dos protagonistas había blanqueado del todo la relación. De hecho, Ian había intentado bajarle el tono al asunto públicamente después de que se filtraran las fotos besándose, mientras que Evangelina evitaba profundizar en el tema y hasta lo desmentía con dureza en cada entrevista. La palabra de Wanda, como testigo privilegiada de lo que ocurría puertas adentro, funcionó como una validación de todo lo que se venía comentando.

Ahora, con el reality llegando a su fin, lo que empezó como un simple "shippeo" entre la modelo y el joven quedó confirmado por la conductora más famosa del momento. Aunque la historia fue breve y terminó con un final polémico, con el corazón de Lucas roto después de que Evangelina lo negara todo, dejó una huella imborrable dentro y fuera de la pantalla. Y Wanda, como siempre, se encargó de ponerle nombre al fuego.