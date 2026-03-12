"Es mi sueño": Abel Pintos se quebró al escuchar a un nene de 13 años cantar "Sin principio ni final"

Después de semanas de mucha expectativa, Guido Kaczka estrenó "Es mi sueño", su nuevo reality en la pantalla de El Trece. A diferencia de las peleas y escándalos que dominan el canal competidor con "Gran Hermano", el ciclo apuesta a historias cargadas de emoción. Este miércoles se vivió una escena conmovedora cuando Abel Pintos quebró en llanto tras escuchar a un chico de 13 años interpretar su canción "Sin principio ni final".

El programa tiene como objetivo encontrar a la próxima gran figura capaz de brillar en todo el país. La idea es descubrir una voz única, una presencia especial y un artista que conquiste corazones con su talento e historia. Para esa misión, el conductor está acompañado por un jurado integrado por La Mona Jiménez, Joaquín Levinton de Turf, Jimena Barón y el cantante de "La llave".

Uno de los momentos más fuertes de la última emisión lo protagonizó Lorenzo Fiorotto, un joven oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos. Con apenas 13 años se animó a subir al escenario para interpretar uno de los temas más conocidos del propio Abel Pintos. Antes de empezar, confesó con sinceridad: "Me siento nervioso y contento".

La interpretación sorprendió a todos por la dulzura de su voz y la sensibilidad con la que cantó cada frase. Cuando terminó, el jurado lo felicitó y le dio algunos consejos. En ese clima de emoción, Joaquín Levinton lanzó una broma que desató risas en el estudio: "Yo, si fuera Abel, estaría preocupado por su trabajo".

La emoción de Abel Pintos en "Es mi sueño". (Foto: Captura El Trece).

Pero el instante más conmovedor llegó minutos después cuando Pintos se acercó, lo abrazó y le propuso cantar juntos el tema. Luego escuchó el sueño del chico y no pudo contener las lágrimas. "En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente", contó Lorenzo.

Conmovido, el artista le dedicó unas palabras que emocionaron a todos. "Lo tenés todo. Me emociona mucho que hayas elegido esta canción y la cantaste muy amablemente, con toda la ternura que tenés. No sé lo que yo hubiese dado por cantar así a tu edad", le dijo visiblemente afectado.

La historia del joven entrerriano no solo impactó en el estudio. En cuestión de minutos, el momento se viralizó en redes sociales. Su humildad y el deseo de usar la música para ayudar a otros chicos lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas del debut del reality.