Expulsión en "Gran Hermano": la reacción en Paraguay ante los comentarios racistas de Carmiña

La expulsión de Carmiña Masi de "Gran Hermano Generación Dorada" no solo hizo temblar el estudio de Telefe: en Paraguay el impacto fue tan fuerte que el nombre de la conductora se convirtió en tendencia por la peor de las razones. La participante tuvo que abandonar el juego por la puerta giratoria después de enunciar comentarios racistas y discriminatorios hacia su compañera Jennifer Mavinga. El momento de la expulsión en vivo dejó a todos con la boca abierta, pero el verdadero shock llegó después, cuando los medios del país vecino empezaron a replicar la noticia con una crudeza inesperada, dejando a Masi en el centro de un bochorno internacional.

En Paraguay, los portales más importantes salieron rápidamente a reflejar lo que pasó puertas adentro del reality. ABC Color tituló sin vueltas: "Expulsan a Carmiña Masi de Gran Hermano Argentina tras comentarios racistas", destacando que la producción aplicó una "sanción severa" contra la participante. Por su parte, La Nación Paraguay hizo un seguimiento minuto a minuto y recordó que, hasta antes del escándalo, Masi contaba con un gran apoyo del público guaraní, sobre todo después de aquel momento en el que agradeció emocionada diciendo: "Gracias, Argentina, gracias, Paraguay". Esa imagen de unidad quedó hecha trizas en cuestión de segundos.

Lejos de bancar a la compatriota, en Paraguay salieron a despegarse de ella con una velocidad asombrosa. Figuras conocidas del espectáculo local no dudaron en apuntar contra la conductora. La exvedette Electra Duarte fue una de las primeras en disparar, sin filtro y sin anestesia: aseguró en un portal de chimentos que la presencia de Masi en el reality "no me representa". Esa frase pegó fuerte porque dejó en evidencia que, del otro lado de la frontera, también hubo un repudio instantáneo a los dichos discriminatorios contra Jennifer Mavinga.

Pero el escándalo no cayó de sorpresa para quienes conocen la trayectoria de Carmiña. En Paraguay, la periodista ya venía con varios antecedentes polémicos que los medios locales resucitaron al instante. Su estilo frontal y sin filtro, que en algún momento le dio fama, esta vez le jugó una mala pasada a nivel continental. La reputación de Masi como una figura controversial volvió a quedar expuesta, y los programas de televisión y portales de chimentos no dudaron en repasar su historial de declaraciones que ya habían generado fuertes críticas en el pasado.

De hecho, antes de pisar la casa de "Gran Hermano Generación Dorada", la propia Carmiña había reconocido que su carrera empezó envuelta en polémicas. "Arranqué mi carrera con una polémica muy fuerte en Paraguay (...) lo que dije sobre el idioma guaraní", confesó en su momento. Ese viejo comentario, en el que aplaudía que prohíban el guaraní argumentando que servía para "combatir la ignorancia", le valió un rechazo masivo en su país, donde esa lengua es oficial y un símbolo sagrado de identidad. Ahora, la historia se repitió, pero con un eco mucho más fuerte y en cadena nacional argentina.