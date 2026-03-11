Carmiña fue expulsada de "Gran Hermano Generación Dorada" tras sus dichos racistas: "La discriminación no forma parte del juego..."
La oriunda de Paraguay debió abandonar el reality de Telefe por "la puerta giratoria" tras sus comentarios discriminatorios hacia Jenny Mavinga. Los detalles, en la nota.
Carmiña Masi fue expulsada de "Gran Hermano Generación Dorada", en vivo, por la pantalla de Telefe. La conductora paraguaya abandonó la casa por "la puerta giratoria" tras enunciar comentarios racistas y discriminatorios hacia Jennifer Mavinga.
"En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto, más allá del color de piel, origen étnico, orientación sexual e ideología", comenzó diciendo el "Big" en su comunicado.
Y siguió, contundente: "La intolerancia y la discriminación no forman parte del juego. Hay comentarios que no deben hacerse, y hoy escuché uno que me llena de preocupación y mucha vergüenza".
Fue entonces cuando la voz de "Gran Hermano" se dirigió directamente a Carmiña, a quien señaló delante de todos: "No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento esta mañana: tuviste comentarios racistas hacia su compañera Mavigna. Se trata de una conducta inadmisible. Por eso recibirás una severa sanción: apartir de este momento estás expulsada de mi casa".
Sin valija y poder tomar la palabra, Carmiña Masi se dirigió a "la puerta giratoria". Le pidió disculpas a Mavigna, aclarándole que fue "un chiste de mal gusto", que no la quiso ofender, que no es racista y que afuera hablarán más en profundidad. "No me sacó la gente, me sacó el dueño de la casa", fueron las palabras finales de periodista.