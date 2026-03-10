Danelik y Jenny de "Gran Hermano" tuvieron una feroz pelea a los gritos que sacudió la casa: "Sos una perra..."

Con el paso de los días, las diferencias entre los participantes empiezan a salir a la luz y derivan en fuertes cruces dentro de la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada". Uno de los motivos más frecuentes tiene que ver con la comida, que muchas veces escasea o genera discusiones por las decisiones en las compras. En ese contexto, Danelik Galazán y Jenny Mavinga protagonizaron un tenso episodio en la cocina cuando la tucumana quiso colaborar con el almuerzo grupal.

Todo comenzó cuando la participante, quien recientemente insinuó que la producción le habría dado marihuana, se acercó al sector para ayudar con la preparación de los platos. Sin embargo, su compañera reaccionó con enojo y rechazó de manera tajante la propuesta. La escena ocurrió frente a sus compañeros, que reaccionaron al intercambio con sorpresa.

En medio de la discusión, Mavinga le recriminó a Galazán un supuesto vínculo cercano con Solange Abraham, otra de las jugadoras de "Gran Hermano". Ambas negaron esa versión mientras el clima se volvía cada vez más tenso. "Que hable con ella no quiere decir que sea su amiga", explicó Danelik para bajar el tono de la pelea.

Lejos de calmarse, el enfrentamiento subió de nivel con insultos directos. "Sos una perra, querés ser el perro de cualquier persona acá dentro de la casa, porque nadie te quiere", lanzó Jenny con furia. Antes de retirarse, la joven redobló la apuesta: "No la quiero en la cocina, no peleo con la perra, no peleo con gaugaugau, con gente de cabeza peleo".

Por su parte, la tucumana respondió con ironía a las acusaciones. "Y si nadie me quiere, cuál es el problema", replicó sin perder la calma. Algunos compañeros intentaron mediar para evitar que el conflicto siguiera escalando, aunque el ambiente quedó cargado en una semana clave en la que todos los participantes se encuentran en placa.