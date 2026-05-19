El gesto romántico de Ricardo Mollo a Natalia Oreiro por su cumpleaños: "Alegría y mucho amor siempre"

Natalia Oreiro atraviesa un día muy especial. La artista uruguaya está celebrando sus 49 años y recibió un romántico mensaje de parte de Ricardo Mollo, quien decidió expresarle públicamente todo su amor a través de las redes sociales.

El mensaje de Ricardo Mollo

El líder de Divididos compartió una imagen de la actriz en sus historias de Instagram junto a un emoji de torta de cumpleaños y una frase breve, pero cargada de ternura: "Alegría y mucho amor siempre", acompañada por emojis de corazones.

El gesto rápidamente enterneció a los seguidores de la pareja, que desde hace más de dos décadas construye una relación alejada de los escándalos y marcada por la complicidad.

El mensaje de Ricardo Mollo a Natalia Oreiro en sus redes sociales

Una historia de amor que nació de manera inesperada

La relación entre Natalia Oreiro y Ricardo Mollo comenzó en 2001, cuando ambos coincidieron en una clase de yoga.

En aquel momento, la actriz atravesaba uno de los puntos más altos de popularidad gracias al éxito de Muñeca Brava y acababa de separarse de Pablo Echarri.

Con el paso de las clases comenzaron las charlas sobre vida natural, alimentación vegetariana y distintos intereses en común. Poco a poco, el vínculo se transformó en una conexión mucho más profunda.

Natalia Oreiro reveló que ella dio el primer paso

Años después, la propia actriz recordó que fue ella quien insistió para conquistar al músico, quien le lleva más de veinte años.

"Yo me lo levanté a él, pero me llevó dos meses convencerlo", contó entre risas en una entrevista.

Incluso reveló que al comenzar a conocerlo no sabía que era el cantante de Divididos. "Escuchaba su música, pero nunca le había visto la cara", recordó.

La actriz también explicó qué fue lo que terminó enamorándola profundamente del guitarrista: "Su parte sensible me mató de amor".

La cena que casi termina en fracaso

En medio del intento de conquista, la artista uruguaya organizó una comida en su casa especialmente pensada para impresionar a Mollo.

La actriz cocinó una lasagna vegetariana e invitó a varios amigos, incluido el músico. Sin embargo, la situación no salió como esperaba.

"Me pasé todo el día cocinando una lasagna vegetariana pensada especialmente para él, pero cuando estábamos por cenar dijo que se tenía que ir y se fue", recordó divertida.

Pese a ese momento incómodo, tiempo después el músico regresó de un viaje y finalmente la invitó a salir. Desde entonces, nunca más se separaron.

Una relación consolidada y una familia unida

El amor entre ambos se fortaleció rápidamente y el 2 de enero de 2002 se casaron en secreto en una playa del norte de Brasil.

Diez años después nació Merlín Atahualpa Mollo, el único hijo de la pareja, quien hoy tiene 14 años.

A lo largo del tiempo, tanto Natalia como Ricardo mostraron una dinámica familiar basada en el compañerismo y el perfil bajo, algo que también quedó reflejado en el documental Nasha Natasha, estrenado en 2020.

Un amor que sigue intacto después de más de dos décadas

Lejos de los escándalos mediáticos y apostando siempre a la discreción, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo continúan demostrando que su historia sigue tan fuerte como el primer día.

Y esta vez, un simple mensaje de cumpleaños volvió a reflejar el profundo vínculo que construyeron juntos: "Alegría y mucho amor siempre".