Tamara Báez se separó de su novio, Thiago Martinez: ¿Se acerca la reconciliación con L-Gante?

Aunque en un momento parecía que L-Gante y Tamara Báez habían apostado nuevamente al amor, la relación no avanzó y ambos siguieron caminos separados. Sin embargo, en las últimas horas, la mamá de Jamaica anunció el final de su noviazgo con Thiago Martínez y volvieron a crecer las especulaciones sobre un posible acercamiento con el referente de la "Cumbia 420".

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Elián Valenzuela, nombre real del cantante, atraviesa una etapa mucho más tranquila y con menor exposición mediática. Lejos de los escándalos que marcaron parte de su último tiempo, el músico retomó el vínculo cordial con la influencer y acompaña distintos momentos importantes relacionados con la madre de su hija.

En ese contexto, este sábado L-Gante apareció en la inauguración del local de indumentaria de Báez. Aunque intentó mantener un perfil bajo con una gorra negra y una campera de cuero, los fanáticos lo reconocieron enseguida y revolucionaron el lugar. Su presencia rápidamente despertó rumores de reconciliación, sobre todo porque coincidió con la reciente separación de la mediática.

Tamara confirmó el final de su relación con Thiago Martínez después de dos años juntos y lo hizo con un mensaje muy afectuoso en redes sociales. Junto a una foto abrazados, escribió: "Gracias por ser parte de todo en este tiempo, fuiste un re compañero, crecimos y aprendimos un montón".

L-Gante en la inauguración del local de Tamara Báez. (Foto: TN).

Además, agregó: "Quiero que cumplas todo lo que te propongas siempre, tengo fe de que sí", y cerró con otra frase que llamó la atención de sus seguidores: "Los caminos se separan pero las cosas buenas no se olvidan nunca".

De todos modos, L-Gante evitó alimentar las versiones de reconciliación y dejó en claro que mantiene una buena relación con la influencer por el bienestar de Jamaica. "Estamos bien. Lo normal. Ni más ni menos", aseguró tiempo atrás. Aun así, el hecho de que ambos estén nuevamente solteros reactivó las expectativas de los fanáticos, que siguen atentos cada movimiento de la expareja.