Así es la lujosa casa que compró Noelia Marzol con su marido: decoración cálida, enormes ventanales y vista al lago

Después de la polémica que generó el video íntimo junto a su esposo y su hija, Noelia Marzol volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez por un motivo completamente distinto. En las últimas horas, la artista anunció su mudanza y compartió con sus seguidores en las redes distintos rincones de la nueva casa que comparte con Ramiro Arias y sus hijos, Donatello y Alfonsina

La llegada a Nordelta representó mucho más que un simple cambio de domicilio para la pareja. A través de su cuenta de Instagram, la actriz dejó en claro que se trata de un sueño cumplido después de años de esfuerzo y trabajo compartido. "¡Ahora sí! con muchísima felicidad, les presentamos ¡nuestro nuevo hogar! Después de mucho trabajo ahora resta disfrutar", escribió emocionada.

En el mismo mensaje, Marzol también agradeció el apoyo de su familia durante todo el proceso. "Celebrar logros me cuesta, pero tendré que aprender. Y más allá de que le pusimos mucho hue***, nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis viejos", expresó junto a un carrete de fotos donde se la ve abrazada a su marido.

La nueva casa de Noelia Marzol en Nordelta. (Foto: Instagram/ @noeliamarzolok).

Las imágenes permitieron descubrir una propiedad de dos plantas con enormes ventanales, ambientes integrados y una decoración cálida en tonos neutros. El living llamó especialmente la atención por su gran sofá claro, la chimenea revestida en piedra y varios detalles de madera que le aportan un estilo moderno y relajado.

La nueva casa de Noelia Marzol en Nordelta. (Foto: Instagram/ @noeliamarzolok).

El comedor principal fue otro de los sectores más comentados entre los seguidores de la pareja. Allí se destaca una extensa mesa de madera oscura acompañada por sillas clásicas y lámparas colgantes de mimbre, en un ambiente completamente conectado con el jardín gracias a los grandes ventanales con marcos negros.

La nueva casa de Noelia Marzol en Nordelta. (Foto: Instagram/ @noeliamarzolok).

La galería exterior mantiene la misma línea cálida y relajada que domina toda la propiedad. Sillones de madera clara, fibras naturales y una gran alfombra en tonos neutros le dan protagonismo a un espacio pensado especialmente para disfrutar del aire libre y de la vista abierta al parque.

La nueva casa de Noelia Marzol en Nordelta. (Foto: Instagram/ @noeliamarzolok).

En el interior, la cocina combina detalles modernos con un estilo más clásico. Los muebles blancos, las mesadas de mármol y las lámparas colgantes de vidrio generan un ambiente luminoso y elegante, mientras que la gran mesa central de madera aparece como uno de los puntos de encuentro familiares.

La nueva casa de Noelia Marzol en Nordelta. (Foto: Instagram/ @noeliamarzolok).

La casa también cuenta con piscina, amplios espacios verdes y vistas directas al lago, una combinación que terminó de conquistar a sus seguidores. Además, distintos detalles decorativos, textiles claros y materiales naturales ayudan a reforzar el estilo sereno y acogedor que buscó la familia para esta nueva etapa.