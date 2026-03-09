Insólito error en "Gran Hermano Generación Dorada": Danelik compró casi 40 kilos de morrón y explotaron las redes

Además de la innovación que representó el ingreso de famosos, ex participantes y personas desconocidas a "Gran Hermano: Generación Dorada", la nueva edición del reality pateó el tablero y sumó una serie de cambios respecto de las temporadas anteriores. La producción de Telefe apostó a modificar dinámicas, reorganizar algunas galas y sumar sorpresas semanales como parte de una estrategia pensada para sostener el rating e incluso intentar elevar la audiencia en el prime time, la franja más codiciada de la televisión. Pero no solo hay tácticas de producción, sino que algunos bloopers involuntarios pueden ayudar por lo extraño. Es el caso de la compra semanal, que a veces causa polémica por algunas decisiones u errores, como el que ocurrió con Danelik al comprar casi 40 kilos de morrón.

Una situación insólita se vivió dentro de la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", que rápidamente se viralizó en las redes sociales y se convirtió en tendencia. La protagonista fue Danelik Galazan, la participante tucumana que estuvo a cargo de realizar la compra semanal en representación de toda la casa. Lo que parecía una tarea sencilla terminó en un error de cálculo monumental: Danelik compró aproximadamente 40 kilos de morrón, tanto rojos como amarillos, dejando a sus compañeros con la boca abierta.

Todo ocurrió cuando llegaron los changuitos con la compra y los participantes vieron uno casi completamente repleto de morrones. No podían creer lo que veían. Danelik, al notar las caras de sorpresa, intentó dar una explicación: "Yo anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades, pifié en las cantidades", reconoció la tucumana, tratando de justificar semejante despropósito. Analizando la situación con sus compañeros, llegaron a la conclusión de que el error estuvo en que ella pidió 20 unidades de morrón, sin saber que cada bolsa -considerada una unidad- contenía cinco morrones. Así, sin querer, adquirió 100 morrones rojos y 100 morrones amarillos.

En primera instancia, los compañeros la apoyaron y tomaron el error con humor. Pero muy rápido, por lo bajo o a sus espaldas, comenzaron los cuestionamientos. Algunos señalaron que esto iba a afectar la organización de la comida y el presupuesto de la semana. La producción, por su parte, dejó hacer y el blooper se convirtió en uno de los momentos más comentados del día.

El error de Danelik explotó en las redes sociales, donde los seguidores del reality no tardaron en recordar un episodio similar pero de la edición de 2011. En aquel entonces, Martín Pepa compró 15 kilos de lechuga en el confesionario, generando un caos similar. Días atrás, el exparticipante fue consultado por aquel momento y reveló que no fue un error sino una estrategia: "Compré mucha lechuga para hinchar las pelotas, porque me había roto las bolas con la lechuga, y después a los que fumaban no les compré cigarrillos, para que se rompan la cabeza", confesó.

Ahora, con los 40 kilos de morrón adentro de la casa, habrá que ver cómo resuelven los participantes el excedente vegetal. Mientras tanto, Danelik ya aprendió la lección: la próxima vez, antes de pedir, va a preguntar cuántos morrones vienen en cada bolsa. El reality suma un nuevo capítulo a su historia de compras memorables.