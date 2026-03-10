"Gran Hermano": quién es el famoso futbolista que tiene a Titi con miedo a una demanda

"Gran Hermano Generación Dorada" sigue a pura polémica. Tras zafar de ser eliminada el lunes por la noche, luego de quedar en el mano a mano con Tomy, Titi Tcherkaski está en el centro de un posible escándalo que explotó afuera de la casa. Mientras adentro intenta afianzar su juego y afuera Telefe pelea por el rating con el nuevo reality de El Trece, una revelación sobre su pasado amoroso sacudió las redes: se supo quién es el exnovio futbolista que ella misma mencionó en videos virales antes de entrar, y por qué ahora evita decir su nombre en el programa.

La información la dio Chiara Mancuso, exparticipante de "Gran Hermano" 2025, en el programa "Infama". Según contó, el hombre en cuestión es Federico Redondo, hijo del histórico Fernando Redondo, que hoy juega en Elche de España y tuvo un paso por el Inter Miami, el equipo donde compartió vestuario con Lionel Messi. "Está hablando de nada más y nada menos de, todavía no lo nombró en la casa, Fede Redondo. El hijo de Redondo", afirmó Mancuso, y desató la búsqueda de los videos que Titi había publicado antes de ingresar al reality.

En esas grabaciones de TikTok, que se volvieron virales en cuestión de horas, la participante contaba detalles de esa relación sin dar nombres, pero con suficiente información como para que los seguidores empezaran a hacer cuentas. "Lo que ella contaba en los videos es que la familia de él no la dejaba ir a verlo jugar al fútbol porque supuestamente en su familia no se puede ir a la cancha si sos mujer, que no la dejaba salir y que la trataba mal", explicó Chiara, y agregó un dato clave: "Titi tiene miedo de nombrarlo adentro de la casa y que la familia, o él mismo, le haga una demanda y tenga que salir".

Antes de cruzar la puerta más famosa del país, Titi ya había anticipado ese temor con una mezcla de preocupación e ironía. "Me sacan de la casa de Gran Hermano para llevarme a un juicio, ¿se imaginan? Realmente me preocupa muchísimo el tema de 'El loco' adentro de la casa... No sé si se me escapará el nombre, pero no me voy a limitar a nada", dijo en uno de los fragmentos que más resonaron entre sus seguidores. La advertencia cayó como un spoiler de lo que después se confirmaría: la relación que tuvo con el futbolista no fue nada sencilla.

En otro tramo de esos videos, Titi fue contundente y no ahorró calificativos. "Yo no soy ninguna cómplice de ningún agresivo, machista, golpeador, ludópata, ni nada. Dios ahí castigó muchas veces. Pero claro, yo voy a contar todo y ahora que tengo todo un país escuchando las anécdotas. Me motiva mucho más a contar con lujo de detalles", soltó, dejando claro que el resentimiento sigue intacto y que la exposición mediática le da una vidriera que antes no tenía.

Federico Redondo, de 23 años, 23 años es futbolista y actualmente se desempeña como mediocampista central en el Elche C. F. de la Primera División de España. Es hijo del histórico volante Fernando Redondo y, fue formado en las inferiores de Argentinos Juniors, donde debutó profesionalmente, Jugó, en Inter Miami CF, cumpliendo el sueño de jugar junto a Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Para cerrar, la participante se despachó con una ironía filosa que sus seguidores celebraron en los comentarios. "Me imagino a 'El loco' viendo la televisión diciendo y diciendo: 'Esto lo creé yo. Si yo no la trataba tan mal a esta mina, capaz salía un poquito más recta'. En vez de terminar en Gran Hermano, terminaba, no sé, en Utilísima. Pero no, vos creaste este monstruo, hacete cargo de todas las cosas que yo cuente ahora", disparó.

La incógnita ahora es si adentro de la casa, lejos del celular y sin acceso a lo que pasa afuera, Titi seguirá cuidándose o si en algún momento el nombre de Federico Redondo se le escapará frente a sus compañeros.