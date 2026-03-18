Carina Zampini volvería a "La Peña de Morfi": la decisión clave que define su regreso a la conducción

"La Peña de Morfi" prepara su regreso a la pantalla de Telefe y las autoridades ultiman detalles antes de su estreno. Una de las incertidumbres que rodea al programa de música es quién será la conductora que acompañe a Diego Leuco al frente del ciclo. A pesar de que circularon nombres como Soledad Pastorutti, Laurita Fernández y Sol Pérez, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el programa vuelva a contar con Carina Zampini en la conducción.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que el martes por la tarde se reunieron en Telefe para avanzar en el cierre del contrato con Zampini, quien fue la primera conductora de "La Peña" junto a Gerardo Rozin. La negociación se centra principalmente en lo económico y, si logran un acuerdo, la actriz y presentadora regresaría al ciclo para formar parte de esta nueva etapa.

Desde la producción, a cargo de Corner Contenidos, Carina siempre aparece como la principal candidata para ocupar ese lugar. Su nombre se impone dentro de la interna del proyecto y gana terreno frente a otras figuras que también estaban en carpeta. Su experiencia previa en el formato y el vínculo con el público del programa juegan a favor en esta definición.

La idea del canal es que el ciclo vuelva al aire a mediados de abril, manteniendo su clásico horario de los domingos por la pantalla de Telefe. Mientras se terminan de definir los detalles, la posible vuelta de Zampini genera expectativa entre los seguidores del programa, que recuerdan su paso inicial y el estilo cercano que supo construir en uno de los formatos más queridos de la televisión abierta.