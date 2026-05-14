Guido Kaczka admitió su favoritismo por un jurado de "Es mi sueño" y reveló el nuevo reemplazo de Jimena Barón: "Al primero que fui a buscar fue..."

La televisión tiene sus momentos de calma y otros turbulentos. En estas horas, en medio de los rumores sobre el conflicto entre los jurados de "Es mi sueño" (El Trece), Guido Kaczka no tuvo problemas en arrojar luz sobre el tema y hablar del supuesto favoritismo del conductor hacia Abel Pintos, luego de que trascendiera que Jimena Barón habría estado molesta.

Durante la última emisión de "Intrusos" (América TV), Kaczka habló sobre el supuesto enojo de Barón: "Cuando arranqué con esta idea de las palancas al primero que fui a buscar es a Abel Pintos. Me junté en una oficina e hice de todo para que él lo quiera hacer. Es un poco el fundador del programa. Después me enteré por su representante que él tenía unas fechas y acomodé las grabaciones para que pudiera cumplir con sus recitales. Luego seguí buscando al jurado", contó el conductor para dejar en claro la prioridad que tiene el cantante.

Guido Kaczka admitió que Abel Pintos es su jurado favorito en "Es mi sueño".

Además, sobre la disponibilidad de sus jurados y la adaptación de su ciclo, Guido aclaró: "Me junté con Jimena también, ella tenía agenda y nosotros queríamos que pueda más. Joaquín tenía otras fechas, la Mona Jiménez y Carlos Baute también". "Las fechas de Jimena yo las conocía, intento que sea la menor cantidad de fechas que no esté, pero después vendrá Ángela Leiva, Natalie Pérez y volverá Jimena", remarcó el presentador que rompió el silencio sobre la pelea entre Santiago del Moro y Marley.

Cuando le consultaron cuándo volverá Barón, dijo que no lo recordaba. "No te voy a dar fechas porque después, si confirmás algo y no vuelve porque pasa algo en el medio decís ‘Guido me mintió'". Cabe recordar que hace unos días trascendió el gran gesto que tuvo Jimena con un participante, lo cual logró que todos en el estudio comenzaran a llorar de la emoción.

Por otra parte, el participante Gustavo Giallattini escribió: "Antes de cantar alguien del jurado hizo un comentario desagradable de mi cuerpo". Luego, en el video, profundizó sobre lo sucedido y cuestionó la actitud de Natalie Pérez, reemplazante de Jimena Barón. "Me parece desagradable. Precisamente cuando las mujeres tanto luchan para que no se ha ble de los cuerpos, ella habló del mío".

