Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Después de semanas de preocupación por la salud de Mirtha Legrand, la conductora volvió con todo a "La Noche de Mirtha" y revolucionó la televisión argentina. Tras el éxito que tuvo su regreso, "La Chiqui" y Juana Viale ya preparan un nuevo fin de semana con figuras destacadas para sus clásicas "mesazas".

La producción de El Trece ya cerró la lista de figuras que se sentarán este fin de semana tanto en el programa de Mirtha Legrand como en "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo, las mesas reunirán invitados vinculados a la actualidad, el espectáculo, el deporte y la política.

Este sábado 16 de mayo desde las 21:30, Mirtha recibirá en su programa a Dominique Metzger, la conductora de Telenoche. También asistirán la actriz Mercedes Morán, el periodista deportivo Horacio Pagani y el cantante El Polaco.

Por su parte, el domingo 17 de mayo desde las 13:45, Juana Viale encabezará una nueva edición de "Almorzando con Juana" con varias figuras del mundo artístico. Entre los convocados estarán Mario Pasik y Adabel Guerrero.

Los invitados de Mirtha Legrand. (Foto: Instagram/ @lamesazarg).

Además, también dirán presente el periodista deportivo Federico Bulos, la actriz Laura Cymer y Diego Gentile. Una vez más, las mesas de Mirtha y Juana prometen convertirse en uno de los platos fuertes del fin de semana televisivo.