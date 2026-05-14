Cami Homs liquidó a Rodrigo De Paul con una frase demoledora al recordar su separación: "No valía nada..."

La historia entre Cami Homs y Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena. A pesar de que pasaron varios años desde su escandalosa separación, recientes declaraciones de la modelo despertaron nuevamente la polémica y reavivaron uno de los romances más mediáticos del espectáculo argentino.

Hoy enfocada en su presente familiar junto a José Sosa y disfrutando de la maternidad tras el nacimiento de su hija Aitana, Cami decidió abrir su corazón y hablar sobre el duro momento personal que atravesó luego de su ruptura con De Paul.

Una frase que generó impacto inmediato

Invitada al ciclo de streaming "La dignidad que perdimos", la modelo reflexionó sobre las relaciones tóxicas, el amor propio y el sufrimiento que vivió durante aquellos meses de máxima exposición mediática.

Aunque evitó mencionar directamente al campeón del mundo en algunos pasajes de la entrevista, una de sus frases fue interpretada por muchos como una clara indirecta hacia el futbolista.

"Hombres hay miles en la tierra, no podés dejarte caer por una persona", expresó Cami mientras analizaba aquel difícil episodio de su vida.

Sin embargo, el comentario que terminó explotando en redes fue otro: "No podés permitirte estar mal por un hombre que no valía nada".

El escándalo mediático que marcó su vida

La separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul fue una de las más comentadas del ambiente artístico y deportivo. En aquel momento, el futbolista iniciaba su relación con Tini Stoessel mientras crecían rumores, especulaciones y versiones cruzadas en los medios.

En medio de esa tormenta mediática, Cami regresó a la Argentina tras haber dejado atrás su vida en Europa y debió reconstruirse emocionalmente junto a sus hijos.

La modelo aseguró que toda esa exposición pública la afectó profundamente y cuestionó duramente el tratamiento que algunos programas hicieron del tema.

El fuerte descargo de Cami contra los medios

Durante la entrevista, Homs también expresó su enojo por cómo se habló de ella en televisión y redes sociales.

"No entiendo esos programas que se meten tanto en la vida de los demás. ¿Por qué no hacen algo más interesante que hablar de gente que no conocen?", lanzó con indignación.

Pero la declaración más fuerte llegó instantes después, cuando recordó las mentiras que, según ella, circularon durante aquel conflicto.

"Le quería pegar un tiro a más de uno por todas las mentiras que decían", disparó sin filtros.

El rol fundamental de sus hijos para salir adelante

Más allá de la polémica, Camila también se emocionó al hablar del apoyo emocional que encontró en sus hijos durante los momentos más difíciles.

"Ellos me hicieron bien. Me despertaba cada día, los miraba y sabía que todo iba a ser hermoso", contó.

Además, explicó que aferrarse a la maternidad fue lo que le permitió volver a encontrar estabilidad y fuerza para seguir adelante.

Un tema que sigue generando repercusiones

Aunque hoy la vida de Cami Homs parece haber encontrado tranquilidad, sus recientes declaraciones demostraron que las heridas de aquella separación todavía siguen presentes.

La entrevista volvió a instalar el tema en redes sociales y dejó en evidencia que el escándalo con Rodrigo De Paul continúa despertando interés y polémica.