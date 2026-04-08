Guido Kaczka, a full con "Es mi sueño": muy exigido pero feliz por los resultados

"Es mi sueño" es una de las nuevas apuestas de El Trece que, de la mano de Guido Kaczka, se afianza día a día en la televisión de aire. El ciclo llegó para hacerle frente a "Gran Hermano Generación Dorada", reality que, a pesar de los rumores de un final anticipado, sigue en marcha. Mientras continúan los cambios de jueces, ahora se supo que su conductor está muy exigido con la producción y conducción del ciclo, pero feliz por los resultados.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Guido Kaczka está más que conforme con "Es mi sueño". El programa le exige mucho esfuerzo, pero él se muestra re contento. Y no es para menos: el tipo es el más caro en publicidad de toda la pantalla, está completamente vendido. Hoy tiene casi 100 participantes esperando la segunda fase, mientras el reality todavía se mantiene en la primera etapa, con los cuatro jurados en cancha: Abel Pintos, Jimena Barón, Carlos Baute (que va rotando porque viajó a España), Joaquín Levinton y La Mona Jiménez.

La salida temporal del cantante venezolano abrió una puerta para el regreso del cuartetero cordobés, que ya había participado antes y generó gran repercusión. Lo de Xuxa murió, no va a estar. Por lo demás, los fans de los jurados siguen esperando sus salidas. Y con Abel Pintos pasa algo tremendo: su convocatoria se volvió un verdadero problema para la producción.

En Estudio Mayor tuvieron que reforzar la seguridad porque entre 30 y 50 personas por día se acercan solo para verlo al salir. La cosa llegó a tal punto que los fanáticos se tiran al piso con tal de conseguir un autógrafo de La Mona Jiménez en el brazo, para tatuarse su firma.

A partir del 30 de marzo, "Es mi sueño" sale a las 21, compite mano a mano con "Pasapalabra", y Guido está conforme con los resultados. Carlos Baute se fue a España unos días a ver a su mujer Astrid Klisans y a sus hijos, pero ya tiene reemplazo: vuelve La Mona Jiménez, mientras siguen Abel Pintos y Jimena Barón.

La producción busca mantener el equilibrio y la frescura en el panel, y el público responde favorable. Entre cambios de jurado, fans descontrolados y un conductor que la rompe, el ciclo se afianza como una de las apuestas fuertes del trece.