Guido Kaczka mueve las fichas en "Es mi sueño": cambios en el jurado y una cancelación que sorprende

"Es mi sueño" es una de las nuevas apuestas de El Trece, que, de la mano de Guido Kaczka, se afianza día a día en la televisión de aire. El ciclo llegó para hacerle frente a "Gran Hermano Generación Dorada", que lucha por mantener un rating como en ediciones anteriores. Con importantes estrellas invitadas como jurado, como Abel Pintos (la más requerida de todas), La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, ahora verá su pantalla con cambios en dichos jueces. La producción del programa busca mantener el equilibrio y la frescura en el panel, mientras el público responde de manera favorable.

Según La Pavada de Diario Crónica, a partir de ayer Guido Kaczka con "Es mi sueño" sale a las 21, compite con "Pasapalabra", y está conforme con los resultados. Carlos Baute se fue a España unos días a ver a la familia, su mujer Astrid Klisans y sus hijos. Tendrá su reemplazo, vuelve La Mona Jiménez, en tanto siguen Abel Pintos y Jimena Barón. Lo de Xuxa murió, no va a estar. Por lo demás, los fans de los jurados siguen esperando sus salidas. La salida temporal del cantante venezolano abre una puerta para el regreso del cuartetero cordobés, que ya había participado en emisiones anteriores y generó gran repercusión.

El fenómeno de convocatoria que despierta Abel Pintos en "Es mi sueño" se volvió un verdadero problema para la producción. En Estudio Mayor tuvieron que reforzar la seguridad debido a la cantidad de seguidores que esperan a la salida del programa.

La presencia de fanáticos crece jornada tras jornada y genera escenas que sorprenden incluso al propio equipo de trabajo. Según trascendió, entre 30 y 50 personas por día se acercan especialmente para ver al cantante, lo que obliga a extremar cuidados en cada salida del estudio. La decisión de reforzar los controles apunta a evitar desbordes y garantizar la seguridad de todos.

En ese contexto, se vivieron situaciones llamativas que reflejan el nivel de fanatismo que despiertan los integrantes del jurado. Un par de fans llegaron a tirarse al piso con tal de conseguir un autógrafo de La Mona Jiménez en el brazo, con la intención de tatuarse su firma.

Este tipo de episodios demuestra que los jueces se transformaron en verdaderos imanes para el público que se acerca a las grabaciones. Mientras tanto, el ciclo sigue consolidándose en la pantalla de El Trece y el público responde favorablemente, algo que se refleja tanto en el rating como en el cariño que reciben los integrantes del panel.