El estreno de "Coppola" hace tambalear a "Gran Hermano Generación Dorada": los detalles

El estreno de "Gran Hermano Generación Dorada" sumó este año algunos cambios en la dinámica del reality. Un ejemplo de ello es que "La noche de los ex" al frente de Robertito Funes Ugarte, pasó de emitirse los viernes a salir al aire los sábados. Incluso ahora se barajaba la posibilidad de una doble emisión, pero la llegada de la serie "Coppola" cambió los planes, lo que despertó rumores de un bajo rendimiento del programa.

Según La Pavada de Diario Crónica, hay volantazo de Telefe: este viernes, después del partido amistoso de la Selección Argentina vs. Mauritania, programan 3 capítulos de la serie "Coppola, el representante", que ya se dio en Disney+. El sábado a las 22.30 continúa y luego "La noche de los ex". En tanto, de los 8 nominados, el domingo bajan 4 y el resto el lunes en gala de eliminación con Santiago del Moro. Siguen negociando con Graciela Alfano y avanzan con la producción.

La serie "Coppola, el representante" llega a Telefe.

"La persona que supo conocer y honrar al Diez. La serie completa en solo dos días: no te la podés perder. Viernes y sábado a las 22.30 horas por Telefe", promocionó el canal de las tres pelotas.

Si bien este cambio de último minuto sembró versiones sobre una posible falta de confianza de Telefe a "La noche de los ex", la doble emisión del programa que reúne a exjugadores de distintas ediciones de "Gran Hermano" seguiría en marcha y empezaría a implementarse desde abril.