"Gran Hermano" suma una nueva polémica por dichos racistas y estalla la indignación: "Gente de color..."

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" está más caliente que nunca y cada situación sorprende aún más al público. A pocas horas de la salida de Jenny Mavinga, quien tuvo un derecho a réplica con Carmina Masi por sus dichos racistas, ahora un nuevo episodio de segregación sacude al reality de Telefe.

Todo ocurrió este jueves, cuando en una de las habitaciones, varios participantes se mostraban distendidos hasta. En un momento Nazareno Pompei empezó a desfilar entre las camas en tono de broma, Jessica "La Maciel" lo frenó y le propuso responder una particular consigna.

"Ves una gente de color marrón, ¿qué haces?", lanzó la tiktoker. Casi sin titubear, el futbolista respondió: "Corro". Lejos de terminar ahí, la joven fue por más: "Si la gente de color marrón, por alguna casualidad tenes que convivir porque te llevan a un hotel. ¿Qué tenés que hacer?". El joven reveló: "Me quejo y que se vaya".

Ante la respuesta, la participante cerró: "Perfecto, muy bien. Me gusta para que sea modelo". Otro de los presentes sumó: "Aprobado", mientras el resto celebraba con aplausos, en una escena que fue compartida por la cuenta "Mundo Famosos" en Instagram y que no tardó en viralizarse.

La conversación entre Nazareno y la Maciel en "Gran Hermano" que generó polémica. (Foto: Instagram/ @mundofamososok).

Tras el episodio, Jessica simuló tomar un celular -algo que está prohibido dentro del juego- para comunicarse con "Italia", lo que llevó a algunos seguidores de "Gran Hermano" a interpretar la situación como una parodia o sketch, principalmente indicaron que estaría vinculado a comentarios previos de Cinzia en el reality.

Sin embargo, el fragmento generó fuerte rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su enojo e incluso pidieron sanciones ejemplares. "Qué horror, qué verguenza, qué asco", "No aprenden", "Afuera el maleducado este", "Racismo selectivo", "Afuera todos", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en Instagram.

Por ahora, no hay confirmación sobre una posible decisión de la producción o de "Gran Hermano". El episodio volvió a encender la polémica y dejó abierta la incógnita sobre si habrá consecuencias dentro del juego ante la reiteración de este tipo de comentarios.