Mavinga quebró en llanto y abandonó la casa de "Gran Hermano": "Hice todo el esfuerzo para seguir..."

Previo a la gala de nominación, Jennifer Mavinga abandonó la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". La participante renunció al reality de Telefe por decisión propia y, entre lágrimas, se despidió de sus compañeros para luego irse por "la puerta giratoria".

"Hice todo esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y emoción ya no son las mismas. Agradezco a toda la gente de la casa. Estoy feliz de ser parte y de compartir con los chicos en la casa. No quería irme, pero como te dije... Ojalá pudiera seguir, pero... Solo quiero decir gracias y que los quiero", fueron las palabras de despedida de Mavinga.

Mavinga abandonó "Gran Hermano" por decisión propia. (Foto: Telefe).

La salida de Mavinga se rumoreaba en redes sociales luego de que Yipio diera a entender que su compañera abandonaba "GH" por decisión propia. Acto seguido, Santiago del Moro confirmó en historias de Instagram que, además de la nominación, un participante abandonaba la casa.

En el arranque del reality se supo que se trataba de la oriunda de El Congo. De acuerdo con los tapes que pusieron en pantalla, fue una discusión que involucró a Cinzia la que desembocó en la salida de Mavinga, puesto que allí se revivió una fuerte acusación en su contra: nuevamente fue apuntada por "violenta" tras un episodio que había protagonizado con un cuchillo en la cocina.

Cabe recordar que, en el programa anterior, Jennifer Mavinga tuvo el "derecho a réplica" con Carmiña Masi, quien le pidió disculpas por las expresiones racistas que la terminaron expulsando de "Gran Hermano Generación Dorada".