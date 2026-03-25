Mavinga abandonaría "Gran Hermano" tras el derecho a réplica de Carmiña: el impactante motivo detrás de la decisión

"Gran Hermano: Generación Dorada" no le da respiro a los fanáticos y, a pocos días del regreso de Andrea Del Boca tras haber dejado la casa por cuestiones de salud, una noticia sacudió a los seguidores del reality de Telefe. Jenny Mavinga estaría a punto de abandonar la casa en la gala de este miércoles y ya trascendieron los motivos detrás de la decisión.

Su salida se daría luego de una jornada caliente marcada por el segundo derecho a réplica en la temporada. En la gala de este martes, Carmiña Masi tomó la palabra para pedir disculpas por los dichos racistas que realizó semanas atrás y derivaron en su expulsión del programa.

"Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco'. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa", indicó la periodista paraguaya.

Ese cara a cara no pasó desapercibido. Jenny habría quedado profundamente movilizada, ya que el encuentro reactivó cuestiones personales que venían latentes dentro del juego. Ese combo emocional habría sido clave para que tome la firme decisión de abandonar "Gran Hermano".

"Mavinga dijo que se quiere ir de la casa. Le pregunté a mis fuentes y lo que me dicen desde adentro es que ella viene extrañando a sus hijas y que lo de Carmiña ayer fue determinante. En un momento, ella dice: 'cuando afuera se armó revuelo', y le dijo algo de las hijas; Mavinga debe pensar qué les pasa a sus hijas", contó Guido Zaffora esta tarde en "DDM" (América TV).

Mientras tanto, en la producción ya evalúan cómo proceder ante este escenario. "Está yendo gente de producción a verla, veremos si se va. Hay reunión cumbre en Telefe por el tema Mavinga", agregó Santiago Riva Roy.

Minutos después, Santiago del Moro confirmó en redes sociales la salida de uno de los participantes, aunque evitó dar nombres. "Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego. ‘Abandonó'", escribió el conductor en sus historias de Instagram. Además, adelantó una gala cargada de tensión con una nueva instancia de nominación.

Ahora, todas las miradas están puestas en la emisión de este miércoles, donde se definirá si finalmente Mavinga deja la casa o si el reality vuelve a sorprender con un giro inesperado que altere el juego.