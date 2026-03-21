EXCLUSIVO. Graciela Alfano rompió el silencio sobre su llegada a "Gran Hermano": "A ver cuánta tarasca ponen..."

Tras la salida momentánea de Andrea del Boca de "Gran Hermano Generación Dorada" por complicaciones en su estado de salud, la producción de Telefe habría acelerado las charlas para sumar a Graciela Alfano al reality. La noticia generó un impacto inmediato, ya que la incorporación de "Grace" promete patear el tablero y elevar los niveles de tensión entre los participantes que ya llevan semanas de encierro. Tras los trascendidos, Graciela charló en exclusiva con "Hoy es mejor", programa de Guido Záffora en Crónica TV.

Lejos de tratarse de un manotazo de ahogado, Alfano aseguró que su posible ingreso al reality es parte de una negociación que viene de larga data. Con su tono inconfundible, salió al cruce de quienes especularon con una autoconvocatoria. "Laura (Ubfal) ya reconoció que decir que me autoconvoqué es una pelotudez. Hay algunas cotorras medio desplumadas que también dicen cualquier verdura... básicamente vos no te podés autoconvocar cuando te llamaron hace tres meses, cuando empezaba todo", soltó.

Y explicó que las conversaciones siguen abiertas: "En aquel momento yo dije ‘nunca una estrella entra en la realidad', pero yo como Groucho Marx tengo mis convicciones y cuando no les gustan, tengo otras".

La vedette puso las cartas sobre la mesa y dejó en claro que si da el paso, será con todas las de la ley. "Dije: bueno, a ver cuánta tarasca ponen, porque yo tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mi fin de semana, tengo que dejar todos mis negocios que me van buenísimo", disparó. Y cerró: "Esto cuesta, además de hacer el show fabulosamente bien, porque nadie tiene duda de que yo entro ahí y sacudimos la alfombra".

En ese sentido, también marcó diferencias con Andrea del Boca, a quien describió como una actriz que sigue un libreto. "Yo hablo del show, yo soy una improvisadora nata. Yo tengo todo el know-how, toda la información, y luego hago el repentismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Yo soy piloto de tsunami total", lanzó.

Para cerrar, la diva adelantó sus ganas de volver a la ficción y reveló una divertida historia con Sebastián Ortega. "Hablé con la China (Suárez), ella está muy ‘alfanizada' y me encanta. Me gustaría estar en la próxima de ‘En el Barro' haciendo algo con ella porque me parece fabuloso", anticipó.

Y recordó: "Sebastián tenía 6 años en el año 79, cuando yo hacía ‘Locos por la música' con Palito Ortega. Era tremendo, venía el pendejo y me levantaba la pollera para mirarme la bombacha". Sin filtros y fiel a su estilo, Graciela demostró que, entre reality, series y cruces mediáticos, su vuelta a la primera línea ya está en marcha.