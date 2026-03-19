"Gran Hermano": Andrea del Boca fue trasladada de urgencia a una clínica por un problema de salud

En medio de las repercusiones por la visita de lujo de Catriel y Paco Amoroso a "Gran Hermano: Generación Dorada" y el feroz cruce de Emanuel Di Gioia y Franco Zunino que casi termina a las piñas, crece la preocupación por la salud de una de las integrantes y su continuidad en el reality de Telefe. En las últimas horas se supo que Andrea del Boca tuvo que realizarse estudios médicos y ahora trascendió que habría salido de la casa en ambulancia rumbo a una clínica.

Este jueves en "Intrusos" (América TV), Adrián Pallares, conductor del ciclo, reveló detalles sobre la situación que atraviesa la intérprete en estos momentos. "La están llevando", lanzó en referencia al posible traslado de Del Boca. Por su parte, Daniel Ambrosino señaló que la salida sería transitoria y vinculada a una situación puntual. "Ella el otro día estaba hablando en el streaming que se estaba tomando la presión y hay una cuestión de salud", explicó el panelista.

Horas antes, Andrea había pedido a la producción de "Gran Hermano" y al equipo médico tomarse la presión, y reconoció que el encierro le estaba afectando. Aun así, se mostraba firme en su decisión de continuar. "No me pienso ir", afirmó en el stream de Telefe.

En paralelo, un video del reality comenzó a circular con fuerza en redes. Allí se la ve a la actriz reunida con sus compañeras en la habitación, visiblemente preocupada. "No me dieron bien", lanza, en lo que muchos interpretan como una referencia directa a los estudios recientes. Sin embargo, no trascendieron más datos ya que desde Telefe decidieron cortar la transmisión en vivo.

Andrea del Boca habló sobre los estudios médicos que se realizó. (Foto: X/ @RealTimeRating).

Pero no todo quedaría en lo médico. Ambrosino también deslizó una posible conexión entre la salida de Del Boca y el frente judicial que la involucra. Según detalló, la fiscal Fabiana León apeló el fallo en la causa "Mamá Corazón", lo que podría derivar en una citación. En ese contexto, el periodista sumó que la ex "Celeste, siempre Celeste" habría hablado con su abogado Juan Pablo Fioribello. La comunicación habría sido determinante y la posibilidad de declarar ante la Justicia aparece como un escenario que no se descarta.

Cabe recordar que Andrea fue absuelta en septiembre de 2025 en la causa por presunta defraudación al Estado. Sin embargo, la decisión del Tribunal Oral Federal N° 7 fue apelada, lo que mantiene el expediente abierto y suma incertidumbre sobre los próximos pasos.