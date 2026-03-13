"Gran Hermano": Andrea del Boca puso en aprietos a Santiago del Moro y le pidió que entre a la casa

Los últimos días en "Gran Hermano Generación Dorada" fueron a puro escándalo, entre eliminaciones, juego fuerte, e insultos racistas que derivaron en más expulsiones. En la gala del jueves, en la que Carlota debió abandonar la casa y en donde Carmiña Masi pidió disculpas a la familia de Jennifer Mavinga, un momento incómodo se vivió con Andrea del Boca, que le pidió a Santiago del Moro que entre como participante durante una semana. La actriz, que ya lleva varias semanas conviviendo con sus compañeros, puso al conductor contra las cuerdas con una propuesta que nadie esperaba.

Fue en medio de la gala de eliminación, con la tensión por la salida de Carla Bigliani, que Andrea del Boca sorprendió a todos. La actriz le planteó en vivo a Santiago del Moro que pase "24 horas" viviendo como un participante más, para que sienta en carne propia lo que ellos viven adentro. El conductor, que suele manejar los tiempos del programa con soltura, se mostró abierto a la idea y respondió con humor, pero Andrea no aflojó: insistió en que la experiencia de convivir en la casa es única y que Del Moro debería afrontarla para comprenderla desde dentro.

La actriz, que por primera vez en su carrera se animó a meterse en un reality, describió el encierro como una realidad muy diferente a cualquier ámbito exterior. Del Moro coincidió con ella al señalar que permanecer ahí altera la percepción del tiempo y los códigos habituales. "Es otro mundo", definió el conductor, destacando cómo la rutina diaria cambia radicalmente para los que están adentro. Y ahí nomás, Andrea le soltó la pregunta que descolocó a todos: "¿Vas a venir a dormir alguna vez?". Del Moro dijo que sí, pero la actriz fue por más y le puso condiciones: que sean 24 horas completas, sin escapatoria.

Pero Del Boca no solo habló de convivencia en la gala. Aprovechó el momento para abrir su corazón y contar un costado íntimo de su vida que pocos conocían. La actriz reveló que Jeffrey Sachs, asesor internacional y médico de salud pública de Estados Unidos, fue "el amor de su vida", y situó la ruptura definitiva en 1999, justo cuando ella se preparaba para grabar una telenovela en Telefe.

Según su relato, la relación se terminó por las diferencias culturales y la falta de tecnología en esa época, que hacía imposible sostener un vínculo a distancia. Del Boca contó que Sachs, a quien definió como "muy amigo de John Kennedy Jr.", le había propuesto algo serio, pero los obstáculos de trabajar y mantener el romance con el océano de por medio fueron demasiado. La ruptura, fría y por teléfono, se resumió en un "Game over" mientras ella arrancaba un proyecto central para su carrera en la televisión argentina.