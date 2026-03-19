Emanuel y Zunino de "Gran Hermano" protagonizaron un feroz cruce que casi termina a las piñas: "No te hagas el..."

Con el paso de los días y la convivencia en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", las asperezas entre los participantes ya no se pueden ocultar y los conflictos son moneda corriente. En ese contexto, al igual que días atrás Sol Abraham cruzó a Andrea del Boca, este miércoles, en plena gala de nominación, Emanuel Di Gioia y Franco Zunino protagonizaron un tremendo enfrentamiento que casi termina a las piñas.

A pesar de que la noche se disponía a que los concursantes tengan una jornada de esparcimiento con la visita de Catriel y Paco Amoroso, quienes recorrieron la casa, interactuaron con todos y hasta hicieron referencia a conflictos del mundo del espectáculo, el clima distendido no duró demasiado.

Minutos más tarde, durante la gala de nominación, "Gran Hermano" tomó una drástica decisión tras detectar un complot. Anuló todos los votos y envió a todos los jugadores a placa -incluido el líder de la semana, Manuel Ibero-, lo que generó sorpresa y tensión dentro del juego.

De acuerdo a lo que analizó "Big", la estrategia habría incluido a varios jugadores, entre ellos Ibero, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski y Nazareno Pompei. El objetivo de ese acuerdo era apuntar contra Solange, Emanuel, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello.

Zunino enfrentó a Emanuel en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Aunque en un primer momento varios lo tomaron con humor, la situación escaló rápidamente. En el patio, Emanuel y Zunino quedaron cara a cara y el intercambio subió de tono. "Eh, pelado... no te hagas el cheto conmigo", lanzó Franco, visiblemente molesto. Para evitar cualquier conflicto, Manuel decidió intervenir para respaldar a Zunino y tratar de frenar la situación: "Zuni, déjalo. Los soberbios no les gustan a nadie".

Lejos de calmarse, el cruce continuó con reproches de ambos lados y hasta contacto físico por parte de Di Gioia. "No te hagas el cheto conmigo. Te estoy hablando de frente bien. No señales con el dedo así en frente de todos", insistió, en alusión a un gesto que podría haberle molestado por considerarlo una acusación de haber participado del complot.

Zunino y Emanuel de "Gran Hermano" casi terminan a las piñas. (Foto: Captura Telefe).

Por su parte, el "hermanito" de 41 años no se quedó atrás y retrucó: "Me extraña de vos. Decime a quién votaste, Zuni. Decime a quién votaste". "¿Qué te importa a quién voté? ¿Y vos a quién votaste? Ah, no pudiste. Jodete", respondió el joven.

La discusión fue escalando y tuvo que meterse el resto de la casa para evitar que pase a mayores. Tras el tenso momento, Emanuel se retiró hacia el interior, mientras Franco se quedó en el patio junto a sus compañeros. "Esto es un loquero", lanzó una de las participantes, reflejando el clima que se vive por estas horas.