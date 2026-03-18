"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes son los nominados hoy

Luego de que Manuel Ibero ganara el liderazgo de la semana y utilizara el extraordinario beneficio para su juego, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con una fulminada y 12 participantes imposibilitados para votar, los jugadores restantes nominaron en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados, que será nuevamente positiva.

Solange, Eduardo, Emanuel, Danelik, Pincoya, Juanicar, Yipio, Luana, Daniela yTiti no pudieron nominar en esta ocasión. Además, Cinzia fue fulminada y La Maciel, al ser nueva, tampoco pudo votar.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Andrea: Zilli (2) y Danelik (1)

Brian: Eduardo (2) y Juanicar (1)

Franco: Solange (2) y Emanuel (1)

Kennys: Danelik (2) y Emanuel (1)

Lola: Emanuel (2) y Solange (1)

Lolo (espontánea): Emanuel (3) y Solange (2)

Martín: Juanicar (2) y Andrea (1)

Manuel: Eduardo (2) y Emanuel (1)

Nazareno (votos especiales de Nick): Emanuel (3), Zilli (2) y Danelik (1)

Zilli: Daniela (2) y Yipio (1)

Zunino: Daniela (2) y Emanuel (1)





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