"Gran Hermano": piden la expulsión de Cinzia por nuevos dichos racistas en la casa

Con el paso de los días, el clima en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" se vuelve cada vez más tenso y la convivencia se torna más compleja. Las situaciones no pasan inadvertidas entre los seguidores del reality de Telefe, que opinan y debaten en redes sociales. A pocas horas de que un usuario denunciara que Emanuel Di Gioia habría incumplido las reglas, ahora crece el pedido de expulsión contra una concursante por una frase polémica dirigida a una de sus compañeras.

Todo ocurrió tras la eliminación de Nik, cuando Cinzia Francischiello y Solange Abraham mantenían una charla mientras lavaban los platos. En medio de la charla, la venezolana lanzó un comentario que generó fuerte repercusión: "Esclava inmunda". La joven que también estuvo en "GH 2011" la miró, sonrió con complicidad y no respondió. Instantes después, la transmisión fue interrumpida por la producción.

El video fue publicado por el equipo de "LAM", el programa de Ángel de Brito, en redes sociales y rápidamente se viralizó. "Expulsión ya", pidieron desde el "ejército" del ciclo en Instagram y "X" (ex Twitter), apuntando directamente contra la participante por sus dichos.

La escena no tardó en generar todo tipo de reacción entre los usuarios. Mientras algunos intentaron bajarle el tono a la situación al asegurar que las participantes "están actuando" o que se trató de "un chiste", otros se mostraron indignados. Varios remarcaron que, a pesar de la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos racistas sobre Jenny Mavinga, los jugadores no habrían entendido el impacto que tienen sus palabras.

Piden la expulsión de Cinzia de "Gran Hermano". (Foto: X/ @elejercitodelam).

En ese contexto, un cibernauta fue más allá y sostuvo que la frase de Cinzia habría estado dirigida a la participante de origen congoleño. "Estaban haciendo eso por Mavinga ya lo dijeron en un grupo, ya que ellas se re tomaron con ella cuando ella respondió ante lo de Nick", escribió.

La polémica sumó un nuevo capítulo a una edición marcada por los conflictos internos. Con la casa dividida y el público atento a cada movimiento, resta saber si la producción de "Gran Hermano: Generación Dorada" tomará alguna medida frente a este nuevo episodio.