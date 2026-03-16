Caso Luciana Martínez: cómo avanza la investigación tras la detención de la ex "Gran Hermano" acusada de "viuda negra"

La situación judicial de Luciana Martínez se tornó crítica tras la aparición de nuevas pruebas que la vinculan directamente con un robo bajo la modalidad de "viuda negra". La exparticipante de "Gran Hermano" fue detenida luego de que un ciudadano estadounidense denunciara haber sido víctima de una entregadora y su cómplice en un hotel porteño. Según la investigación, el plan se ejecutó con una precisión milimétrica, aprovechando un momento de intimidad para desvalijar al hombre antes de su huida.

La reconstrucción de los hechos, basada en las cámaras de seguridad de las inmediaciones del hotel, complica seriamente a Luciana Martínez y a su mánager, Cristian Wagner. De acuerdo con los registros, a las 6:50 la víctima ingresó al establecimiento acompañada por la mediática y su representante, a quienes habría conocido previamente en el bar Makena. La secuencia de video es contundente y muestra los movimientos coordinados de los acusados para llevarse las pertenencias del turista sin levantar sospechas internas.

Así el cómplice de Luciana, la ex "GH", recogía las pertenencias del yankee que había tirado por la ventana.

La denuncia ratificada por el extranjero detalla una maniobra de distracción sumamente arriesgada: "Según la declaración del yankee, apenas ingresaron, ella lo llevó al baño para mantener intimidad mientras su cómplice tiraba las cosas por el balcón". Esta versión coincide con las imágenes de las 7:17, donde se observa al imputado recogiendo un bolso y una valija que habían sido arrojados desde la ventana de la habitación para luego darse a la fuga con el botín en su poder.

Por su parte, el periodista "Tuny" Kollmann aportó datos que suman tensión a la disputa legal, mencionando que la ex "Gran Hermano" se habría llevado el pasaporte del denunciante para "asegurar el pago" de un servicio: "El turista admitió que hubo una disputa por el abono y que la mujer se llevó sus documentos". Mientras tanto, la defensa a cargo de Carlos Telleldín presentó una denuncia por presunto abuso, intentando revertir la acusación, aunque el registro de las cámaras donde se ve a la acusada retirándose caminando tranquilamente a las 7:49 debilita su postura.

Actualmente, la Justicia espera los resultados de las pericias médicas y el análisis técnico de los dispositivos móviles para determinar la responsabilidad de cada integrante de la pareja de acusados. Mientras la detenida permanece bajo custodia, el ambiente de la farándula se muestra conmocionado por el giro delictivo de una figura que buscaba relanzar su carrera tras el reality. El caso ya está en manos de los tribunales y promete ser uno de los escándalos policiales más mediáticos del año en CABA.